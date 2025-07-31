https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/muhittin-bocekin-gelini-zuhal-bocek-tutuklandi-1098289293.html
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T23:40+0300
2025-07-31T23:40+0300
2025-07-31T23:40+0300
türki̇ye
muhittin böcek
gelin
tutuklanma
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Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, 'rüşvet soruşturması' kapsamında tutuklandı.
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muhittin böcek, gelin, tutuklanma
muhittin böcek, gelin, tutuklanma
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Ayrıntılar geliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı.
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, 'rüşvet soruşturması' kapsamında tutuklandı.