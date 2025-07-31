Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/muhittin-bocekin-gelini-zuhal-bocek-tutuklandi-1098289293.html
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T23:40+0300
2025-07-31T23:40+0300
türki̇ye
muhittin böcek
gelin
tutuklanma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/0d/1042836711_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_b90ab5852aeec27ef906fcb3a6e05efb.jpg
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, 'rüşvet soruşturması' kapsamında tutuklandı.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/0d/1042836711_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_d778240f71a730256eb9053e085efdc3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muhittin böcek, gelin, tutuklanma
muhittin böcek, gelin, tutuklanma

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

23:40 31.07.2025
© AAMuhittin Böcek
Muhittin Böcek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı.
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, 'rüşvet soruşturması' kapsamında tutuklandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала