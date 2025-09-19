https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/imamogluna-verilen-hapis-ve-siyasi-yasak-cezasi-onandi-1099515137.html

İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'ahmak' davasında aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasını onadı... 19.09.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Ekrem İmamoğlu’na 'ahmak davası'nda verdiği 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası istinaf tarafından onandı.Mahkeme, İmamoğlu’nun TCK 53. madde kapsamında siyasi yasak içeren cezayı onarken, hapis cezasını 1 yıl 19 ay 15 gün olarak hükmetti. İmamoğlu’nun avukatları kararı Yargıtay’a taşıyacağını duyurdu.

