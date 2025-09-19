Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/imamogluna-verilen-hapis-ve-siyasi-yasak-cezasi-onandi-1099515137.html
İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak cezası onandı
İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak cezası onandı
Sputnik Türkiye
İstinaf Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'ahmak' davasında aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasını onadı... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T18:42+0300
2025-09-19T19:12+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb meclisi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8b46af86823d9ccc2a8ef1aacdd9e3b1.jpg
İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Ekrem İmamoğlu’na 'ahmak davası'nda verdiği 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası istinaf tarafından onandı.Mahkeme, İmamoğlu’nun TCK 53. madde kapsamında siyasi yasak içeren cezayı onarken, hapis cezasını 1 yıl 19 ay 15 gün olarak hükmetti. İmamoğlu’nun avukatları kararı Yargıtay’a taşıyacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/ekrem-imamoglu-hakkinda-hakaret-sucundan-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-2-yil-4-aya-kadar-hapis-1099343131.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c0c2789658cdd322f386438e4d9600ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ekrem i̇mamoğlu, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu
ekrem i̇mamoğlu, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu

İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak cezası onandı

18:42 19.09.2025 (güncellendi: 19:12 19.09.2025)
© AAEkrem İmamoğlu için siyasi yasak talebi
Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak talebi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
© AA
Abone ol
İstinaf Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'ahmak' davasında aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasını onadı. Kararla birlikte İmamoğlu’nun avukatlarının Yargıtay'a başvuruda bulunacağı açıklandı.
İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Ekrem İmamoğlu’na 'ahmak davası'nda verdiği 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası istinaf tarafından onandı.
Mahkeme, İmamoğlu’nun TCK 53. madde kapsamında siyasi yasak içeren cezayı onarken, hapis cezasını 1 yıl 19 ay 15 gün olarak hükmetti. İmamoğlu’nun avukatları kararı Yargıtay’a taşıyacağını duyurdu.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi: 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor
13 Eylül, 19:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала