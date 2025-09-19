https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/imamogluna-verilen-hapis-ve-siyasi-yasak-cezasi-onandi-1099515137.html
İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak cezası onandı
İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak cezası onandı
İstinaf Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'ahmak' davasında aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasını onadı... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T18:42+0300
2025-09-19T18:42+0300
2025-09-19T19:12+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb meclisi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8b46af86823d9ccc2a8ef1aacdd9e3b1.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/ekrem-imamoglu-hakkinda-hakaret-sucundan-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-2-yil-4-aya-kadar-hapis-1099343131.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c0c2789658cdd322f386438e4d9600ae.jpg
ekrem i̇mamoğlu, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu
ekrem i̇mamoğlu, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu
İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak cezası onandı
18:42 19.09.2025 (güncellendi: 19:12 19.09.2025)
İstinaf Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'ahmak' davasında aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasını onadı. Kararla birlikte İmamoğlu’nun avukatlarının Yargıtay'a başvuruda bulunacağı açıklandı.
İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Ekrem İmamoğlu’na 'ahmak davası'nda verdiği 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası istinaf tarafından onandı.
Mahkeme, İmamoğlu’nun TCK 53. madde kapsamında siyasi yasak içeren cezayı onarken, hapis cezasını 1 yıl 19 ay 15 gün olarak hükmetti. İmamoğlu’nun avukatları kararı Yargıtay’a taşıyacağını duyurdu.