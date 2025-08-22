Mahkeme son kararı açıkladı: Zeytinli Rock Festivali iptal edildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/mahkeme-son-karari-acikladi-zeytinli-rock-festivali-iptal-edildi-1098775628.html

Sarıyer Kaymakamlığı’nın Zeytinli Rock Festivali için aldığı yasak kararına karşı verilen yürütmeyi durdurma kararı, mahkeme tarafından iptal edildi. Sarıyer Kaymakamlığı, Zeytinli Rock Festivali’ni 'orman yangınları' genelgesiyle iptal etme kararı almıştı. Bu karar ise Bölge İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu. Kaymakamlığın yürütmeyi durdurma kararını bir üst mahkemeye taşıması üzerine yürütmeyi durdurmanın iptali yönünde karar verildi.Çok üzgünüz açıklaması geldiSon gelişmenin ardından festival ekibi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sarıyer Kaymakamlığı, 21.08.2025 tarihinde Bölge İdare Mahkeme'sinden aldığımız yürütmeyi durdurma kararını, 22.08.2025 tarihinde bir üst mahkemeye taşımış, saat 15.00'te yürütmeyi durdurmanın iptali kararı verilmiştir.Tüm çabalarımıza rağmen Zeytinli Rock Festivali'ni devam ettirememekten dolayı çok üzgünüz. Sürece destek olan, hukuk mücadelemizde yanımızda olan ve 24 saatte koca festival alanını kuran tüm emekçi arkadaşlarımıza ve desteğini esirgemeyen sanatçı dostlarımıza, her şeye rağmen bize güvenerek festival alanına gelen katılımcılarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Bilet alanların, biletlerini aldıkları kanallar üzerinden iade etme hakkı saklıdır. Güzel ve umutlu günlerde görüşmek dileğiyle."

