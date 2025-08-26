https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/milyonlarca-memur-ve-memur-emeklisini-ilgilendiriyor-yeni-zam-teklifi-geldi-1098848095.html
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor: Yeni zam teklifi geldi
15:42 26.08.2025 (güncellendi: 15:46 26.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin zam oranı için dördüncü kez toplandı. Memura yeni zam teklifi masaya geldi. 2026 yılı için yüzde 11 + 7, 2027 için bir puan artırılarak yüzde 5 + 4 teklif edildi.