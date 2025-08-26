Türkiye
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor: Yeni zam teklifi geldi
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor: Yeni zam teklifi geldi
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin zam oranı için dördüncü kez toplandı. Memura yeni zam teklifi masaya geldi. 2026 yılı için yüzde 11... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor: Yeni zam teklifi geldi

15:42 26.08.2025 (güncellendi: 15:46 26.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin zam oranı için dördüncü kez toplandı. Memura yeni zam teklifi masaya geldi. 2026 yılı için yüzde 11 + 7, 2027 için bir puan artırılarak yüzde 5 + 4 teklif edildi.
