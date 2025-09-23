Türkiye
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı
2025-09-23T12:32+0300
2025-09-23T12:46+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099562349_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_18f3836fd80c5305ae73e73f0e26b251.jpg
Kırıkkale'de irtikap suçlamasıyla tutuklanan AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, görevinden uzaklaştırıldı.İçişleri Bakanlığı, "Hakkında "İrtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22.09.2025 tarih ve 2025/204 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" açıklamasını yaptı.Ne olmuştu?Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklanmıştı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/chp-kurultay-davasi-iki-dosya-birlestirildi-1099594134.html
12:32 23.09.2025 (güncellendi: 12:46 23.09.2025)
Abone ol
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Sungur, hakkında yürütülen soruşturmada "irtikap" suçu nedeniyle tutuklanmıştı.
Kırıkkale'de irtikap suçlamasıyla tutuklanan AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, görevinden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı, "Hakkında "İrtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22.09.2025 tarih ve 2025/204 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklanmıştı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.
