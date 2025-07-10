https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/msb-acikladi-bedelli-askerlik-ucreti-280-bin-tl-oldu-1097781638.html

MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti 280 bin TL oldu

MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti 280 bin TL oldu

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretini açıkladı. 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T13:24+0300

2025-07-10T13:24+0300

2025-07-10T13:32+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

bedelli askerlik

bedelli askerlik ücreti

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Milli Savunma Bakanlığı merakla beklenen bedelli askerlik ücretini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olmuştur." denildi. Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlıyor?8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/msbden-bedelli-askerlik-aciklamasi--1097354791.html

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