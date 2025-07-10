https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/msb-acikladi-bedelli-askerlik-ucreti-280-bin-tl-oldu-1097781638.html
MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti 280 bin TL oldu
MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti 280 bin TL oldu
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretini açıkladı. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T13:24+0300
2025-07-10T13:24+0300
2025-07-10T13:32+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
bedelli askerlik
bedelli askerlik ücreti
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Milli Savunma Bakanlığı merakla beklenen bedelli askerlik ücretini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olmuştur." denildi. Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlıyor?8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/msbden-bedelli-askerlik-aciklamasi--1097354791.html
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bedelli askerlik ücreti, bedelli askerlik 2025 ücreti, bedelli askerlik ne kadar oldu, bedelli askerlik ücreti msb, bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, bedelli askerlik başvuruları ne zaman
bedelli askerlik ücreti, bedelli askerlik 2025 ücreti, bedelli askerlik ne kadar oldu, bedelli askerlik ücreti msb, bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, bedelli askerlik başvuruları ne zaman
MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti 280 bin TL oldu
13:24 10.07.2025 (güncellendi: 13:32 10.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı merakla beklenen bedelli askerlik ücretini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olmuştur." denildi.
Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlıyor?
8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başladı.