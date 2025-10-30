https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/istanbulda-2025-yilinda-organize-suc-orgutlerine-yonelik-sorusturmalarda-700-supheli-tutuklandi-1100632437.html
İstanbul'da 2025 yılında organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonlara dair bir bilgilendirmede bulundu.Başsavcılıktan yapılan açıklamada 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 906 şüphelinin yakalandığı, şüphelilerden 700'ünün tutuklandığı bildirildi. Açıklamada şunlar ifade edildi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aktardığı bilgilere göre 1 Ocak 2025'ten itibaren İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalarda, 906 şüpheli yakalandı bunlardan 700'ü tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonlara dair bir bilgilendirmede bulundu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 906 şüphelinin yakalandığı, şüphelilerden 700'ünün tutuklandığı bildirildi. Açıklamada şunlar ifade edildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca toplum huzur ve güvenliğini tehdit eden, ilimiz genelinde faaliyette bulunan ve kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, yağma, mala zarar verme suçları başta olmak üzere muhtelif suçları işlemeye matuf organize suç örgütlerinin mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmalar kapsamında, 1 Ocak tarihinden itibaren günümüze kadar 906 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 700'ü tutuklanmış, 180'i adli kontrol şartıyla, 26'sı emniyet biriminden serbest bırakılmıştır."