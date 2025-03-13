https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/milli-atici-sevval-ilayda-tarhan-tarihe-gecti-ilk-turk-kadin-sporcu-oldu-1094493567.html

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan tarihe geçti: İlk Türk kadın sporcu oldu

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan tarihe geçti: İlk Türk kadın sporcu oldu

Sputnik Türkiye

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan’da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda 3 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanarak... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

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ödül

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atış

atış poligonu

avrupa

yusuf dikeç

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Hırvatistan’da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, tarihe geçti.Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca bireysel, karışık takım ve kadın takım trioda altın madalya kazanırken, havalı tabanca solo ile kadın takım kategorilerinde bronz madalya elde etti. Şevval İlayda Tarhan, katıldığı 5 müsabakada 3 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanarak, tek bir Avrupa şampiyonasında bu başarıyı gösteren ilk Türk kadın sporcu oldu. Bu başarısıyla, partneri Yusuf Dikeç’in 2013 yılında aynı şampiyonada kazandığı 5 madalya rekorunu da yakaladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/milli-atici-yusuf-dikec-ve-ilayda-tarhan-altin-madalya-kazandi-1094367075.html

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