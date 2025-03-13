https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/milli-atici-sevval-ilayda-tarhan-tarihe-gecti-ilk-turk-kadin-sporcu-oldu-1094493567.html
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan tarihe geçti: İlk Türk kadın sporcu oldu
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan tarihe geçti: İlk Türk kadın sporcu oldu
Sputnik Türkiye
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan’da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda 3 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanarak... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T21:53+0300
2025-03-13T21:53+0300
2025-03-13T21:53+0300
türki̇ye
şevval i̇layda tarhan
madalya
altın madalya
ödül
ödül töreni
atış
atış poligonu
avrupa
yusuf dikeç
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Hırvatistan’da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, tarihe geçti.Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca bireysel, karışık takım ve kadın takım trioda altın madalya kazanırken, havalı tabanca solo ile kadın takım kategorilerinde bronz madalya elde etti. Şevval İlayda Tarhan, katıldığı 5 müsabakada 3 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanarak, tek bir Avrupa şampiyonasında bu başarıyı gösteren ilk Türk kadın sporcu oldu. Bu başarısıyla, partneri Yusuf Dikeç’in 2013 yılında aynı şampiyonada kazandığı 5 madalya rekorunu da yakaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/milli-atici-yusuf-dikec-ve-ilayda-tarhan-altin-madalya-kazandi-1094367075.html
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şevval i̇layda tarhan, madalya, altın madalya, ödül, ödül töreni, atış, atış poligonu, avrupa, yusuf dikeç, silah
şevval i̇layda tarhan, madalya, altın madalya, ödül, ödül töreni, atış, atış poligonu, avrupa, yusuf dikeç, silah
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan tarihe geçti: İlk Türk kadın sporcu oldu
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan’da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda 3 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Tarhan, tek bir Avrupa şampiyonasında 5 madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu. Bu başarısıyla, partneri Yusuf Dikeç’in 2013’teki rekorunu da yakaladı.
Hırvatistan’da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, tarihe geçti.
Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca bireysel, karışık takım ve kadın takım trioda altın madalya kazanırken, havalı tabanca solo ile kadın takım kategorilerinde bronz madalya elde etti. Şevval İlayda Tarhan, katıldığı 5 müsabakada 3 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanarak, tek bir Avrupa şampiyonasında bu başarıyı gösteren ilk Türk kadın sporcu oldu. Bu başarısıyla, partneri Yusuf Dikeç’in 2013 yılında aynı şampiyonada kazandığı 5 madalya rekorunu da yakaladı.