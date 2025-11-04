https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/ekrem-imamoglunun-babasi-ve-oglu-hakkinda-adli-kontrol-karari-1100735171.html

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında adli kontrol kararı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı belirtilen Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu hakkında... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun üzerlerine atılı rüşvet ve suç gelirlerini aklama suçlarından dosyadaki deliller doğrultusunda savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazısı yazıldı.Şüpheler hakkında sulh ceza hakimliğince 'yurtdışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.Şüphelilerin ifadelerini yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde verecekleri öğrenildi.​​​​​​​

