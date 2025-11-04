https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/ekrem-imamoglunun-babasi-ve-oglu-hakkinda-adli-kontrol-karari-1100735171.html
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında adli kontrol kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun üzerlerine atılı rüşvet ve suç gelirlerini aklama suçlarından dosyadaki deliller doğrultusunda savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazısı yazıldı.Şüpheler hakkında sulh ceza hakimliğince 'yurtdışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.Şüphelilerin ifadelerini yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde verecekleri öğrenildi.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı belirtilen Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu hakkında 'yurtdışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun üzerlerine atılı rüşvet ve suç gelirlerini aklama suçlarından dosyadaki deliller doğrultusunda savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazısı yazıldı.
Şüpheler hakkında sulh ceza hakimliğince 'yurtdışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Şüphelilerin ifadelerini yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde verecekleri öğrenildi.