https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/dem-parti-heyeti-bugun-bahceli-ile-gorusecek-1092272965.html

DEM Parti heyeti bugün önce Kurtulmuş ile ardından Bahçeli ile görüşecek

DEM Parti heyeti bugün önce Kurtulmuş ile ardından Bahçeli ile görüşecek

Sputnik Türkiye

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk saat 15'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Parti heyeti öncesinde de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T10:55+0300

2025-01-02T10:55+0300

2025-01-02T11:43+0300

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DEM Parti İmralı heyeti, bugün saat 13:30'da TBMM Kurtulmuş saat 15.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.DEM Parti Bahçeli ve Kurtulmuş ile görüşecekDEM Parti'den yapılan açıklamada, "Heyetimiz bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir" denildi.Bahçeli ilk çıkışını 22 Ekim'de yapmıştıBahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.DEM Parti bakanlığa başvurduDevlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. 26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun." ifadelerini kullandı.27 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı.İmralı’ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme ile 4,5 yıl sonra bir görüşme gerçekleştirmişti.Görüşmenin ardından DEM Partisi'nden yapılan açıklamada, sürecin başarısı için en önemli zeminin TBMM olduğu vurgulanmış "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk.” denilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bahcelinin-abdullah-ocalan-cagrisinda-yer-alan-umut-hakki-nedir-kimler-faydalanabilir-1089523507.html

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devlet bahçeli, mhp, dem parti, mustafa bahçeli, imralı