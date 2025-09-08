https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/chp-istanbul-il-baskanligini-kapatma-karari-aldi-yeni-adres-bildirildi-1099200376.html

CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nı kapatma kararı aldı: Yeni adres bildirildi

CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nı kapatma kararı aldı: Yeni adres bildirildi

Sputnik Türkiye

CHP, Gürsel Tekin’in bulunduğu İstanbul İl Başkanlığı binasının kapatılmasına karar verdi. CHP, söz konusu kararı kamuoyuna duyururken; İl Başkanı Özgür... 08.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-08T16:40+0300

2025-09-08T16:40+0300

2025-09-08T17:16+0300

türki̇ye

chp

gürsel tekin

özgür çelik

i̇stanbul valiliği

sarıyer

cumhuriyet halk partisi (chp)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099200522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c96bd199095bb26b95f77b18af674833.jpg

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararının ardından geçici olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, 34 CHP 85 plakalı araçla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.Çevik kuvvetin eşlik ettiği Tekin, binaya girişinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Bu bina, bu baba ocağı Özgür Çelik'e de yeter, bana da yeter, hepimize yeter. Biz burada birilerini kovmak, dövmek, itelemek, ötelemek için gelmedik. Sevgili kardeşim, sevgili Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, sizlere rica ediyorum, sizlere yalvarıyorum. Bakın sağda solda kayyum dediniz, o dediniz, bu dediniz, bir sürü şeyler söylediniz. Koca koca grup başkanları, şunlar, bunlar... Orada kararda yazılı, biz çağrı heyetiyiz. Kayyum belediyelerimizde. Yani bugün bize göstermiş olduğunuz o tepkiyi keşke o gün belediyelerimize göstermiş olsaydınız.”CHP’den il binasını kapatma kararıCHP Genel Merkezi, Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.Parti yönetimi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı başvuruda olağanüstü İstanbul İl Kongresi düzenleneceğini ve yeni il başkanı ile yönetim seçilene kadar mevcut İl Başkanı Özgür Çelik’in görevlerini sürdüreceğini bildirdi.Yeni adres Valilik ve Yargıtay’a bildirildiCHP Genel Merkezi, Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini resmi olarak İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a iletti. Böylece, olağanüstü kongre sürecine kadar İstanbul İl Başkanlığı çalışmaları yeni adresten yürütülecek.Yeni adres: BahçelievlerCHP'nin yeni İstanbul İl Başkanlığı adresi, Bahçelievler İlçe Başkanlığı olarak İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirildi. Tekin'in bulunduğu bina ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/chp-istanbul-il-baskanliginda-tansiyon-yuksek-gursel-tekin-binaya-ulasti-1099194331.html

türki̇ye

sarıyer

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, gürsel tekin, özgür çelik, i̇stanbul valiliği, sarıyer, cumhuriyet halk partisi (chp)