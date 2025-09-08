https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/chp-istanbul-il-baskanligini-kapatma-karari-aldi-yeni-adres-bildirildi-1099200376.html
CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nı kapatma kararı aldı: Yeni adres bildirildi
16:40 08.09.2025 (güncellendi: 17:16 08.09.2025)
CHP, Gürsel Tekin’in bulunduğu İstanbul İl Başkanlığı binasının kapatılmasına karar verdi. CHP, söz konusu kararı kamuoyuna duyururken; İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını sürdüreceği yeni il başkanlığı adresi de İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirildi.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararının ardından geçici olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, 34 CHP 85 plakalı araçla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.
Çevik kuvvetin eşlik ettiği Tekin, binaya girişinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bu bina, bu baba ocağı Özgür Çelik'e de yeter, bana da yeter, hepimize yeter. Biz burada birilerini kovmak, dövmek, itelemek, ötelemek için gelmedik. Sevgili kardeşim, sevgili Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, sizlere rica ediyorum, sizlere yalvarıyorum. Bakın sağda solda kayyum dediniz, o dediniz, bu dediniz, bir sürü şeyler söylediniz. Koca koca grup başkanları, şunlar, bunlar... Orada kararda yazılı, biz çağrı heyetiyiz. Kayyum belediyelerimizde. Yani bugün bize göstermiş olduğunuz o tepkiyi keşke o gün belediyelerimize göstermiş olsaydınız.”
CHP’den il binasını kapatma kararı
CHP Genel Merkezi, Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.
Parti yönetimi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı başvuruda olağanüstü İstanbul İl Kongresi düzenleneceğini ve yeni il başkanı ile yönetim seçilene kadar mevcut İl Başkanı Özgür Çelik’in görevlerini sürdüreceğini bildirdi.
Yeni adres Valilik ve Yargıtay’a bildirildi
CHP Genel Merkezi, Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini resmi olarak İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a iletti. Böylece, olağanüstü kongre sürecine kadar İstanbul İl Başkanlığı çalışmaları yeni adresten yürütülecek.
CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanlığı adresi, Bahçelievler İlçe Başkanlığı olarak İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirildi. Tekin'in bulunduğu bina ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi oldu.