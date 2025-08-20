https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/bakanlik-duyurdu-yuksek-takipci-sayisina-sahip-30-fenomenin-hesabina-erisim-engeli-geldi-1098708953.html

Bakanlık duyurdu: Yüksek takipçi sayısına sahip 30 fenomenin hesabına erişim engeli geldi

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya hesabının erişime engellendiğini duyurdu. Hesapların... 20.08.2025, Sputnik Türkiye

Yasa dışı bahis ve kumara ilişkin denetimler sürüyor. Ticaret Bakanlığı'ndan yeni adım geldi. Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları incelemeye alındı.Yüksek takipçisi olan 30 hesaba erişim engeliBakanlık, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabının erişime engellendiğini açıkladı.Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli inceleme süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.Hangi hesaplar kapandı? Erişim engeli getirilen hesaplar açıklanmadı.

