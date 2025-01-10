https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/serenay-sarikaya-gibi-unlu-isimlerin-menajerligini-yapan-ayse-barim-hakkinda-sorusturma-1092540790.html

Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında soruşturma

Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında soruşturma

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlerin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialar nedeniyle harekete geçti... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T14:46+0300

2025-01-10T14:46+0300

2025-01-10T15:03+0300

yaşam

ayşe barım

serenay sarıkaya

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyada gündeme gelen iddialar üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık, iddiaların asılsız olup olmadığını belirlemek ve maddi gerçeği ortaya çıkarmak için inceleme başlatıldığını duyurdu. Savcılık, sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar olarak kabul ettiğini ve maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasını hedeflediklerini belirtti.Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım olayı ne?TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024’te kaleme aldığı yazısında, Rekabet Kurumu’nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara baskın yapacağını öne sürmüştü. Uğur, bu baskınların gerekçesini, "kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetin kötüye kullanılması" olarak açıklamıştı.Yazının dikkat çeken bir başka kısmında ise bir kadın menajerin, kadın oyuncularından birini ünlü bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi göstererek, şarkıcının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.Sosyal medyada dün ortaya atılan iddialarda, yazıda bahsi geçen kadın menajerin, ID İletişim’in kurucusu Ayşe Barım, kadın oyuncunun ise ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya olduğu öne sürüldü. Bu iddialar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışma konusu haline geldi.Ayşe Barım kimdir?Ayşe Barım, eğitim hayatına English Highschool for Girls’te başladı. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite sonrası, Londra’da iki yıl boyunca çalışarak iletişim eğitimi aldı ve bu alanda deneyim kazandı.1992-2001 yılları arasında medya ve halkla ilişkiler sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Barım, bu süreçte önemli pozisyonlarda yer aldı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Barım, şu pozisyonlarda görev aldı:2001-2002 yılları arasında ortağı olduğu İmaj Entertainment’ta Genel Müdürlük yapan Barım, bu tecrübesinin ardından kariyerine yeni bir yön verdi.2002 yılında kurduğu ID İletişim, Türkiye’nin en başarılı menajerlik ve basın ilişkileri ajanslarından biri haline geldi. Barım, ajansı aracılığıyla sanatçı menajerliği, basın ilişkileri ve sosyal medya danışmanlığı gibi hizmetler sunmaya başladı. ID İletişim ayrıca televizyon dizileri ve sinema filmleri için basın danışmanlığı hizmeti de vermektedir.Ayşe Barım, Türkiye eğlence sektöründe Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenmektedir. 2003 yılından bu yana, portföyünde yer alan sanatçılar için stratejik iletişim, sosyal medya danışmanlığı ve halkla ilişkiler alanında çalışmalar yürütüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/serenay-sarikaya-ve-ayse-barim-hakkindaki-iddialarin-merkezinde-hedef-oldum-aciklamasi-geldi-1092531955.html

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