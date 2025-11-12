https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/gurcistan-medyasi-duyurdu-20-askerin-sehit-oldugu-kargo-ucaginin-kara-kutusu-bulundu-1100926556.html

Gürcistan medyası duyurdu: 20 askerin şehit olduğu kargo uçağının kara kutusu bulundu

Gürcistan medyası duyurdu: 20 askerin şehit olduğu kargo uçağının kara kutusu bulundu

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucunda 20 askerin şehit olduğunu açıkladı. Türk Silahlı... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-12T13:23+0300

2025-11-12T13:23+0300

2025-11-12T13:41+0300

türki̇ye

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

c130

gürcistan

milli savunma bakanlığı (msb)

şehit

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100926784_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21afd1fa39aa964d71db721a49c3b641.jpg

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri kargo uçağı, dün Gürcistan'da düştü. Kargo uçağının neden düştüğüne ilişkin net bir bilgi henüz bulunmazken bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta bulunan 20 personelin şehit olduğunu açıkladı.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze, canlı yayında yaptığı açıklamada ise 18 askerin naaşının bulunduğunu, 2 askerin arandığını söyledi.Kara kutu bulunduGürcistan medyası, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu duyurdu. Tiflis merkezli Kvirispalitra’nın haberinde “Hercules’ mürettebatının radyo aracılığıyla acil durum sinyali gönderememiş olması, felaketin çok ani geliştiğini ve pilotların uçağı kurtarmak için hiçbir şansının kalmadığını gösteriyor” ifadeleri yer aldı. Gürcistan medyasına göre, Gürcistan’ın da kazanın nedenlerini belirleme sürecine dahil olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/msb-20-sehidin-isimlerini-paylasti-1100915080.html

türki̇ye

gürcistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk silahlı kuvvetleri (tsk), c130, gürcistan, milli savunma bakanlığı (msb), şehit