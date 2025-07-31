https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/bakan-yerlikaya-duyurdu-eski-tip-surucu-belgelerini-yenileme-tarihi-uzatildi-1098285790.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: Eski tip sürücü belgelerini yenileme tarihi uzatıldı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Eski tip sürücü belgelerini yenileme tarihi uzatıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olarak son kez uzatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, bu... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T19:02+0300

2025-07-31T19:02+0300

2025-07-31T19:02+0300

türki̇ye

kimlik

kimlik tespiti

çipli kimlik kartı

sahte kimlik

e-kimlik

tc kimlik numarası

dijital kimlik

dijital kimlik

kimlik fotokopisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1e/1098244436_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea7e396eb2af1ab95358134b4bf8fd8b.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu açıkladı.Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, şu anda 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi hala yenilenmeyi bekliyor. Bakan Yerlikaya, sadece son iki günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındığını yoğunluk nedeniyle sürenin 31 Ekim 2025'e tekrar uzatıldığını duyurdu.'Lütfen son günlere kalmayalım'Bakan Yerlikaya, “Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim” diyerek halka çağrıda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ehliyet-yenileme-sistemi-turkiye-genelinde-coktu-mu--1098280463.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kimlik, kimlik tespiti, çipli kimlik kartı, sahte kimlik, e-kimlik, tc kimlik numarası, dijital kimlik, dijital kimlik, kimlik fotokopisi, ehliyet, eski ehliyet, ehliyet ücreti, b sınıfı ehliyet, ehliyet sınavı