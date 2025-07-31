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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/bakan-yerlikaya-duyurdu-eski-tip-surucu-belgelerini-yenileme-tarihi-uzatildi-1098285790.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Eski tip sürücü belgelerini yenileme tarihi uzatıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Eski tip sürücü belgelerini yenileme tarihi uzatıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olarak son kez uzatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, bu... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu açıkladı.Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, şu anda 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi hala yenilenmeyi bekliyor. Bakan Yerlikaya, sadece son iki günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındığını yoğunluk nedeniyle sürenin 31 Ekim 2025'e tekrar uzatıldığını duyurdu.'Lütfen son günlere kalmayalım'Bakan Yerlikaya, “Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim” diyerek halka çağrıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ehliyet-yenileme-sistemi-turkiye-genelinde-coktu-mu--1098280463.html
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kimlik, kimlik tespiti, çipli kimlik kartı, sahte kimlik, e-kimlik, tc kimlik numarası, dijital kimlik, dijital kimlik, kimlik fotokopisi, ehliyet, eski ehliyet, ehliyet ücreti, b sınıfı ehliyet, ehliyet sınavı
kimlik, kimlik tespiti, çipli kimlik kartı, sahte kimlik, e-kimlik, tc kimlik numarası, dijital kimlik, dijital kimlik, kimlik fotokopisi, ehliyet, eski ehliyet, ehliyet ücreti, b sınıfı ehliyet, ehliyet sınavı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Eski tip sürücü belgelerini yenileme tarihi uzatıldı

19:02 31.07.2025
© Mehmet Futsiehliyet yenileme
ehliyet yenileme - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© Mehmet Futsi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olarak son kez uzatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, bu sürenin ardından artık yeni bir uzatma yapılmayacağını vurgulayarak halka uyarıda bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, şu anda 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi hala yenilenmeyi bekliyor. Bakan Yerlikaya, sadece son iki günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındığını yoğunluk nedeniyle sürenin 31 Ekim 2025'e tekrar uzatıldığını duyurdu.

'Lütfen son günlere kalmayalım'

Bakan Yerlikaya, “Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim” diyerek halka çağrıda bulundu.
ehliyet yenileme - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
TÜRKİYE
Ehliyet yenileme sistemi Türkiye genelinde çöktü mü?
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