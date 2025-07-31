https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/bakan-yerlikaya-duyurdu-eski-tip-surucu-belgelerini-yenileme-tarihi-uzatildi-1098285790.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Eski tip sürücü belgelerini yenileme tarihi uzatıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Eski tip sürücü belgelerini yenileme tarihi uzatıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olarak son kez uzatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, bu... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T19:02+0300
2025-07-31T19:02+0300
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu açıkladı.Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, şu anda 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi hala yenilenmeyi bekliyor. Bakan Yerlikaya, sadece son iki günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındığını yoğunluk nedeniyle sürenin 31 Ekim 2025'e tekrar uzatıldığını duyurdu.'Lütfen son günlere kalmayalım'Bakan Yerlikaya, “Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim” diyerek halka çağrıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ehliyet-yenileme-sistemi-turkiye-genelinde-coktu-mu--1098280463.html
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Bakan Yerlikaya duyurdu: Eski tip sürücü belgelerini yenileme tarihi uzatıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olarak son kez uzatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, bu sürenin ardından artık yeni bir uzatma yapılmayacağını vurgulayarak halka uyarıda bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, şu anda 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi hala yenilenmeyi bekliyor. Bakan Yerlikaya, sadece son iki günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındığını yoğunluk nedeniyle sürenin 31 Ekim 2025'e tekrar uzatıldığını duyurdu.
'Lütfen son günlere kalmayalım'
Bakan Yerlikaya, “Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim” diyerek halka çağrıda bulundu.