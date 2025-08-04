https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/masak-duyurdu-para-transferlerinde-aciklama-zorunlulugu-gundemde-1098341538.html

MASAK duyurdu: Para transferlerinde açıklama zorunluluğu gündemde

MASAK duyurdu: Para transferlerinde açıklama zorunluluğu gündemde

Sputnik Türkiye

MASAK, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde açıklama zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Taslak olarak hazırlanan yeni düzenleme 1 Ocak 2026'da... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T07:16+0300

2025-08-04T07:16+0300

2025-08-04T07:16+0300

ekonomi̇

masak

kara paranın aklanmasının önlenmesine i̇lişkin mali çalışma grubu (fatf)

hazine

hazine ve maliye bakanlığı

eft

para transferi

nakit i̇şlem beyan formu

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Taslak metni yayımlanan MASAK Genel Tebliğinde finansal kuruluşlar üzerinden yapılan 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerine beyan zorunluluğu getirilmesi öngörüldü. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe koyulması hedeflenen tebliğe göre 2 milyon TL üzerindeki nakit işlemlerde "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulacak. 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise formun doldurulmasının yanında söz konusu fonun kaynağına dair bilgi temin edilecek.Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla MASAK Genel Tebliği Taslağını hazırladı.MASAK'tan yapılan açıklamada Türkiye'nin FATF (Financial Action Task Force) standartlarına uyumunun güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik olarak FATF üyesi ülkelerde uygulanan yaklaşımlar da dikkate alınarak bir taslak hazırlandı.200 bin - 2 milyon TL arası en az 20 karakterli açıklamaHazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde paylaşılan taslak tebliğe göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilecek, müşterinin "diğer", "bireysel ödeme" ve benzeri seçenekleri tercih etmesi durumunda minimum 20 karakterli işlem açıklaması temin edilecek.2 milyon TL ila 20 milyon TL arası nakit işlemlerde ise müşterinde Nakit İşlem Beyan Formu doldurması istenecek. Nakit İşlem Beyan Formunda işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilecek.20 milyon TL üzerinde kaynağı da sorulacakYayımlanan taslağa göre finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 20 milyon TL’yi aşan nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formunun, detaylı bir açıklama içerecek şekilde ve ilgili dayanakları eklenmek suretiyle doldurulmasını sağlamakla yükümlü olacak. Yani söz konusu formun doldurulmasının yanında fonun kaynağında dair de açıklama yapılması zorunlu olacak.

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Sputnik Türkiye

masak, kara paranın aklanmasının önlenmesine i̇lişkin mali çalışma grubu (fatf), hazine, hazine ve maliye bakanlığı, eft, para transferi, nakit i̇şlem beyan formu