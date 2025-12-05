https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/ferdi-zeyrek-davasinda-ara-karar-aciklandi-iki-tutuklu-sanik-tahliye-edildi-1101582573.html

Ferdi Zeyrek davasında ara karar açıklandı: İki tutuklu sanık tahliye edildi

Ferdi Zeyrek davasında ara karar açıklandı: İki tutuklu sanık tahliye edildi

Elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili sürdürülen davada iki tutuklu sanık tahliye... 05.12.2025

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davada mahkeme ara kararını açıkladı. Tutuklu yargılanan iki kişi hakkında tahliye kararı verdi. Mahkeme, yeniden bilirkişi raporu alınmasına ve duruşmaya gelmeyen tutuksuz tanıkların zorla getirilmesine de karar verdi.

