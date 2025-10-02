Türkiye
Aziz İhsan Aktaş’a ait tüm şirketlere kayyum atandı
Aziz İhsan Aktaş’a ait tüm şirketlere kayyum atandı
İBB soruşturmalarında adı geçen ve suç örgütü lideri olmakla yargılanan Aziz İhsan Aktaş hakkında yeni bir karar alındı. Etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsine alınan Aktaş’ın tüm şirketlerine kayyum atanırken, mal varlığına da el konuldu.
22:08 02.10.2025
© İslam YakutAziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yakalanan zanlılar adliyede
© İslam Yakut
CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında kilit isim olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş’ın tüm şirketlerine kayyum atandı ve mal varlığına el konuldu.
İBB soruşturmalarında adı geçen ve suç örgütü lideri olmakla yargılanan Aziz İhsan Aktaş hakkında yeni bir karar alındı.
Etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsine alınan Aktaş’ın tüm şirketlerine kayyum atanırken, mal varlığına da el konuldu.
