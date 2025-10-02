https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/aziz-ihsan-aktasa-ait-tum-sirketlere-kayyum-atandi-1099862593.html
Aziz İhsan Aktaş’a ait tüm şirketlere kayyum atandı
CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında kilit isim olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş'ın tüm şirketlerine kayyum atandı ve mal varlığına el... 02.10.2025
2025-10-02T22:08+0300
2025-10-02T22:08+0300
2025-10-02T22:22+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098299577_0:170:3070:1897_1920x0_80_0_0_2e103181f4f8f3e9ec0a313ae41da0bf.jpg
İBB soruşturmalarında adı geçen ve suç örgütü lideri olmakla yargılanan Aziz İhsan Aktaş hakkında yeni bir karar alındı. Etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsine alınan Aktaş’ın tüm şirketlerine kayyum atanırken, mal varlığına da el konuldu.
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098299577_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a2aaeabbf92aff63d14341cbb4266fea.jpg
22:08 02.10.2025 (güncellendi: 22:22 02.10.2025)
CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında kilit isim olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş’ın tüm şirketlerine kayyum atandı ve mal varlığına el konuldu.
İBB soruşturmalarında adı geçen ve suç örgütü lideri olmakla yargılanan Aziz İhsan Aktaş hakkında yeni bir karar alındı.
Etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsine alınan Aktaş’ın tüm şirketlerine kayyum atanırken, mal varlığına da el konuldu.