Aziz İhsan Aktaş’a ait tüm şirketlere kayyum atandı

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında kilit isim olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş'ın tüm şirketlerine kayyum atandı ve mal varlığına el... 02.10.2025

İBB soruşturmalarında adı geçen ve suç örgütü lideri olmakla yargılanan Aziz İhsan Aktaş hakkında yeni bir karar alındı. Etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsine alınan Aktaş’ın tüm şirketlerine kayyum atanırken, mal varlığına da el konuldu.

