Sosyal medya fenomenleri Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti tahliye oldu
Sosyal medyada kazandıkları popülariteyi kullanarak reklam ücreti adı altında yaklaşık 3 milyon lira topladıktan sonra yurt dışına kaçtıkları ve dolandırıcılık... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomenleri Kıvanç ve Beril Talu’nun 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 195’er yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada karar çıktı.Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan çift, dolandırma kastlarının olmadığını savundu. Savcılık ise çiftin tutukluluğunun devamını istedi. Mahkeme heyeti, suç vasfının 'basit dolandırıcılık' kapsamında değerlendirilebileceğini ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak oy çokluğuyla tahliye kararı verdi.
18:24 25.09.2025 (güncellendi: 18:39 25.09.2025)
Sosyal medyada kazandıkları popülariteyi kullanarak reklam ücreti adı altında yaklaşık 3 milyon lira topladıktan sonra yurt dışına kaçtıkları ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan fenomen çift Beril ve Kıvanç Talu tahliye edildi.
