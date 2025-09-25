Türkiye
SON DAKİKA | Beyaz Saray’da kritik görüşme: Erdoğan–Trump bir araya geldi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/sosyal-medya-fenomenleri-kivanc-talu-ve-beril-talu-cifti-tahliye-oldu-1099669945.html
Sosyal medya fenomenleri Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti tahliye oldu
Sosyal medya fenomenleri Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti tahliye oldu
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada kazandıkları popülariteyi kullanarak reklam ücreti adı altında yaklaşık 3 milyon lira topladıktan sonra yurt dışına kaçtıkları ve dolandırıcılık... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T18:24+0300
2025-09-25T18:39+0300
türki̇ye
beril talu
kıvanç talu
dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
dolandırmak
nitelikli dolandırıcılık
vergi dolandırıcılığı
sigorta dolandırıcılığı
kredi kartı dolandırıcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/15/1098044029_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bb4c8677dc057004b469570f6c364b60.jpg
Sosyal medya fenomenleri Kıvanç ve Beril Talu’nun 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 195’er yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada karar çıktı.Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan çift, dolandırma kastlarının olmadığını savundu. Savcılık ise çiftin tutukluluğunun devamını istedi. Mahkeme heyeti, suç vasfının 'basit dolandırıcılık' kapsamında değerlendirilebileceğini ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak oy çokluğuyla tahliye kararı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/fenomen-kivanc-talu-ve-beril-talu-hakkinda-ara-karar-aciklandi-1098044200.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/15/1098044029_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ad033e1b58623724e8957dd4be648867.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beril talu, kıvanç talu, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, dolandırmak, nitelikli dolandırıcılık, vergi dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, kredi kartı dolandırıcılığı
beril talu, kıvanç talu, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, dolandırmak, nitelikli dolandırıcılık, vergi dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, kredi kartı dolandırıcılığı

Sosyal medya fenomenleri Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti tahliye oldu

18:24 25.09.2025 (güncellendi: 18:39 25.09.2025)
© AAKıvanç Talu Beril Talu
Kıvanç Talu Beril Talu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© AA
Abone ol
Sosyal medyada kazandıkları popülariteyi kullanarak reklam ücreti adı altında yaklaşık 3 milyon lira topladıktan sonra yurt dışına kaçtıkları ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan fenomen çift Beril ve Kıvanç Talu tahliye edildi.
Sosyal medya fenomenleri Kıvanç ve Beril Talu’nun 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 195’er yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada karar çıktı.
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan çift, dolandırma kastlarının olmadığını savundu. Savcılık ise çiftin tutukluluğunun devamını istedi.
Mahkeme heyeti, suç vasfının 'basit dolandırıcılık' kapsamında değerlendirilebileceğini ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak oy çokluğuyla tahliye kararı verdi.
Kıvanç Talu Beril Talu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
TÜRKİYE
Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında ara karar açıklandı
21 Temmuz, 18:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала