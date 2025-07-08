https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/manavgat-belediye-baskani-niyazi-nefi-kara-icin-tutuklama-talebi-1097702747.html
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara için tutuklama talebi
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara için tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklama talebiyle Sulh Ceza... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T14:53+0300
2025-07-08T14:53+0300
2025-07-08T14:53+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/i/logo/logo-social.png
türki̇ye
manavgat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
manavgat, manavgat belediyesi, niyazi nefi kara
manavgat, manavgat belediyesi, niyazi nefi kara
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara için tutuklama talebi
Ayrıntılar geliyor
Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.