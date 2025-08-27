https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/yenidogan-cetesi-davasinda-adli-tip-raporu-kahretti-10-bebek-bakimsizliktan-oldu--1098867370.html

Yenidoğan Çetesi davasında Adli Tıp Raporu kahretti: 10 bebek bakımsızlıktan öldü

Yenidoğan Çetesi davasında Adli Tıp Raporu kahretti: 10 bebek bakımsızlıktan öldü

Yenidoğan Çetesi davasında dosyaya giren Adli Tıp raporu, bebeklerin göz göre göre ölüme terk edildiğini ortaya koydu. Rapora göre bebekler beslenme... 27.08.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090569229_0:0:949:534_1920x0_80_0_0_7bad36dbf8408ac888e2b0bc006a154d.jpg

Türkiye'nin gündemine oturan Yenidoğan Çetesi davasında açıklanan Adli Tıp raporu, bebeklerin hatalı tedavi ve beslenme yetersizliği nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini gösterdi. İstanbul'da SGK'dan para almak için yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek ölümlerine yol açan Yenidoğan Çetesi üyeleri hakkında hazırlanan iddianamede 19'u tutuklu 57 sanık hakkında 582 yıla kadar hapis cezaları isteniyor. 10 bebeğin neden hayatını kaybettiği tek tek ortaya çıktıCNNTürk'ün haberine göre, örgüt üyelerinin çalıştıkları özel hastanelere yönlendirilmesini sağlayarak, bebek hastaların bu hastanelerdeki yetersiz ve yanlış tedavi yöntemleri yüzünden kasıtlı olarak öldürdüğü iddia edildi. Çok sayıda bebeğin ise yanlış tedavi nedeniyle kalıcı hastalığa yakalandığı belirtildi. Eylül ayının ilk haftasında 6. Duruşmanın yapılması beklenirken ortaya çıkan Adli Tıp raporu ihmali gözler önüne serdi. Raporda çete üyelerinin bebekleri tedavi etmedikleri, bebeklerin yaşama şansını elinden aldığı gözlendi. Açıklanan Adli Tıp raporuna göre dosyaya giren 10 bebeğin yanlış tedavi ve beslenme yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiği belgelendi.Bebek Rua, Bebek Kaya, Bebek Karaduman neden öldü?Adli Tıp raporunda 10 bebeğin tek tek isimleri ve neden öldükleri sıralandı. Buna göre; BEBEK SÜLEYMANOĞLU: Ölüm Sebebi: Hatalı tıbbi müdahale Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı, ölümüyle hatalı müdahale arasında illiyet bağı var.BEBEK HELVACI: Ölüm Sebebi: Erken doğuma bağlı solunum yetmezliği. Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı.BEBEK KARAKOÇ: Ölüm Sebebi: Ağır beslenme yetersizliği ve kronik akciğer hasarına bağlı solunum yetmezliği. Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı, tedaviler tıbben hatalı.R.U.A BEBEK: Ölüm Sebebi: Akciğer enfeksiyonu Tıbbi uygulamalar hatalı, ölümüyle hatalı tıbbi uygulamalar arasında illiyet bağı var.BEBEK KAYA: Ölüm Sebebi: Erken doğuma bağlı komplikasyonlar. Ölümüyle hatalı tıbbi uygulamalar arasında illiyet bağı var.BEBEK TOKLUOĞLU: Ölüm Sebebi: Doğum öncesi ve sonrası oksijensiz kalma. Hatalı tıbbi müdahale ile ölümü bağlantılı.BEBEK KARADUMAN: Ölüm Sebebi: Metabolik hastalık ve bağlı komplikasyonlar. Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı. Ölümüyle hatalı müdahale arasında illiyet bağı var. BEBEK SERDAROVA: Ölüm Sebebi: Kalp Yetmezliği. Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı. Hatalı tıbbi müdahale var. BEBEK ALKARİ: Ölüm Sebebi: Doğum öncesi ve sonrası oksijensiz kalma. Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı. Tedavi uygulamaları hatalı. BEBEK OPERA: Ölüm Sebebi: Zatürre. Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı.

