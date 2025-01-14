https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/usta-oyuncu-bedia-ener-oztep-hayatini-kaybetti-1092644585.html

Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bir dönemin efsane dizisi Yaprak Dökümü ile hafızalara kazınan usta sanatçı Bedia Ener Öztep, 69 yaşında hayata veda etti. Vefat haberi, sanatçının sosyal... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T07:34+0300

2025-01-14T07:34+0300

2025-01-14T07:37+0300

şehir tiyatroları

yaprak dökümü

yaşam

instagram

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Ekranların unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü’nde Neyyir Hanım karakterine hayat veren Bedia Ener, sanat dünyasında önemli bir yere sahipti. Vefat haberi, sosyal medya üzerinden yapılan duyuruyla kamuoyuna ulaştı. “Hoşçakalın, ben melek oldum…” mesajı ile sevenlerine veda eden usta sanatçının ölümü, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı.Ekranların ve tiyatronun unutulmaz i̇smiBedia Ener, Yaprak Dökümü, Bir Zamanlar Osmanlı, Kırık Kanatlar, Mahallenin Muhtarları ve Ada Masalı gibi yapımlarda rol alarak, yıllarca televizyon izleyicisinin gönlünde taht kurdu. Aynı zamanda Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları ve Asuman Dabak Tiyatrosu gibi sahnelerde sanatını sergiledi.Bedia Ener kimdir?Bedia Ener, 15 Haziran 1954’te İstanbul’da doğdu. 1968 yılında Bakırköy Halkevi’nde başladığı oyunculuk kariyerini, 1970 yılında Şehir Tiyatroları’na adım atarak devam ettirdi. Sinema, dizi ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yaptı. Özellikle Harry Potter serisinde Profesör McGonagall’ın Türkçe seslendirmesi ile hafızalarda yer edindi.Son yıllarında Ankara’da yaşıyorduSon olarak Ada Masalı dizisinde yer alan Bedia Ener, yaşamının son yıllarını Ankara’da geçirdi. Genç oyunculara oyunculuk dersleri vererek sanatına olan bağlılığını sürdürdü. Hem ekran önünde hem de sahne arkasında uzun yıllar boyunca sanat dünyasına değer katan Ener, ardında unutulmaz bir miras bıraktı.Sanat dünyasında Bedia Ener’in i̇zleriBedia Ener, yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda sanatın farklı dallarında da önemli işler başarmış bir isimdi. Tiyatronun ve ekranların usta ismi olarak hatırlanacak olan Ener, geride rol aldığı projeler, seslendirme çalışmaları ve yetiştirdiği oyuncularla dolu bir miras bıraktı.

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