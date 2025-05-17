https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/unlu-yer-bilimci-prof-dr-celal-sengor-hakkinda-iddianame-iki-yila-kadar-hapsi-istendi-1096304839.html

Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör hakkında iddianame: İki yıla kadar hapsi istendi

Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör hakkında iddianame: İki yıla kadar hapsi istendi

Sputnik Türkiye

Katıldığı bir programda söylediği sözler nedeniyle yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör hakkında soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamede, Şengör'ün iki... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T14:56+0300

2025-05-17T14:56+0300

2025-05-17T14:56+0300

türki̇ye

celal şengör

beykoz

cumhuriyet başsavcılığı

hakaret

iddianame

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Türkiye'de depremle ilgili açıklamalarıyla gündem olan yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör hakkında sosyal medyada bir videoda söylediği, "Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım” sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldı. Şengör hakkında Türk Milletini alenen aşağıladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sonrasında hazırlanan iddianamede bilim insanının 2 yıla kadar hapsi istendi.Sabah'ın haberine göre, ünlü yer bilimci Prof. Dr. Ali Mehmet Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Türk halkına yönelik bir takım söylemlerde bulunmuştu. Tepki çeken söylemler hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şengör hakkında "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.O sözleri üzerine soruşturma başlatıldıSoruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ise Şengör'ün 20 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da yaptığı bir konuşmasının yer aldığı sosyal medyada paylaşılan videoda "Türkiye uyduruktan ufacık bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım… Bugün Anadolu Türkü'nün ortalama IQ'su 86 normal insan IQ'su ise 90. Yani siz istatistiklerde geri zekalı bir millet durumundasınız." şeklinde konuştuğu aktarıldı.Savunması 'yeterli' görülmediBu sözlerin ardından yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden 12 Mayıs 2025 tarihli soruşturma izni alındığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin sözlerinin kamuoyunda infial yarattığı ve bilimsel verilere dayandığı yönündeki savunmasının yeterli görülmediği belirtildi.Savcılık, Şengör'ün söylemlerinin "Türk Milletini aşağılamaya yönelik, küçük düşürücü ve hakaret içeren" ifadeler taşıdığına kanaat getirerek 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-depremi-sonrasi-celal-sengorden-carpici-uyari-oncu-deprem-olma-sartini-acikladi-1095619785.html

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