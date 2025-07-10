https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/sile-belediyesine-yonelik-operasyon-belediye-baskani-ozgur-kabadayi-gozaltina-alindi-1097760766.html
Şile Belediyesine yönelik operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
Şile Belediyesine yönelik operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Şile Belediyesi'ne sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı kişiler gözaltına alındı. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'un Şile Belediyesine bu sabah erken saatlerde Mali Suçlar polisi operasyon yaptı. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı kişiler gözaltına alındı.Özgür Kabadayı kimdir?1979 İstanbul, Şile doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini Şile'de tamamlayan Özgür KABADAYI halen, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde eğitimine devam etmektedir. Kabadayı, Şile'de ikamet etmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.Şile’de iki işletmesi ile Şile esnafı olan Özgür Kabadayı, aynı zamanda Şile'de bulunan çeşitli sivil toplum örgütlerinde çeşitli görevler almış, Şile Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış ve halen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Şile Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Şile Belediye Başkanı seçilmiştir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-yogun-bakima-kaldirildi-1097757635.html
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türkiye, şile, özgür kabadayı
türkiye, şile, özgür kabadayı
Şile Belediyesine yönelik operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
07:01 10.07.2025 (güncellendi: 07:42 10.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Şile Belediyesi'ne sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı kişiler gözaltına alındı.
İstanbul'un Şile Belediyesine bu sabah erken saatlerde Mali Suçlar polisi operasyon yaptı. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı kişiler gözaltına alındı.
1979 İstanbul, Şile doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini Şile'de tamamlayan Özgür KABADAYI halen, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde eğitimine devam etmektedir. Kabadayı, Şile'de ikamet etmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.
Şile’de iki işletmesi ile Şile esnafı olan Özgür Kabadayı, aynı zamanda Şile'de bulunan çeşitli sivil toplum örgütlerinde çeşitli görevler almış, Şile Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış ve halen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Şile Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Şile Belediye Başkanı seçilmiştir.