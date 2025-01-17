https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/galatasaray-baskani-dursun-ozbek-hastaneye-kaldirildi-ameliyat-oldu-1092798805.html
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı: Ameliyat oldu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı: Ameliyat oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bağırsak daralması teşhisiyle bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Geçtiğimiz gün yapılan Divan Kurulu toplantısına sağlık... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T18:36+0300
2025-01-17T18:36+0300
2025-01-17T18:36+0300
türkiye
dursun özbek
galatasaray
galatasaray sportif aş
galatasaray spor kulübü
ameliyat
bağırsak
kalın bağırsak
bağırsak tıkanıklığı
doktor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103146/77/1031467731_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_89b8fd2f58427c5cf217c518bbfff963.jpg
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsak daralması teşhisiyle ameliyat geçirdi.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsak daralması teşhisiyle bir operasyon geçirdi. Rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz gün yapılan Divan Kurulu toplantısına katılamayan Özbek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili Galatasaray Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. HT Spor'un haberine göre, sarı kırmızılı takımın ikinci başkanı Metin Öztürk, toplantıda yaptığı açıklamada, Özbek'in sağlık durumu sebebiyle toplantıya katılamadığını ifade etti.Dursun Özbek kimdir?25 Mart 1949'da Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğan Dursun Özbek Galatasaray Spor Kulübü'ndeki yöneticilik kariyeriyle tanınır. Özbek, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından iş dünyasında çeşitli yatırımlara odaklanarak otelcilik ve turizm sektöründe faaliyet gösteren Özbek, bu alanlarda önemli işlere imza attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/saglik-bakani-memisoglu-duyurdu-hasta-garantisi-diye-bir-sey-yok-1092794778.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103146/77/1031467731_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_8cdf7ffd6d0b88492746f53c432c4421.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dursun özbek, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, ameliyat, bağırsak, kalın bağırsak, bağırsak tıkanıklığı, doktor
dursun özbek, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, ameliyat, bağırsak, kalın bağırsak, bağırsak tıkanıklığı, doktor
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı: Ameliyat oldu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bağırsak daralması teşhisiyle bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Geçtiğimiz gün yapılan Divan Kurulu toplantısına sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Özbek'in, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtiliyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsak daralması teşhisiyle ameliyat geçirdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsak daralması teşhisiyle bir operasyon geçirdi. Rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz gün yapılan Divan Kurulu toplantısına katılamayan Özbek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili Galatasaray Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. HT Spor'un haberine göre, sarı kırmızılı takımın ikinci başkanı Metin Öztürk, toplantıda yaptığı açıklamada, Özbek'in sağlık durumu sebebiyle toplantıya katılamadığını ifade etti.
25 Mart 1949'da Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğan Dursun Özbek Galatasaray Spor Kulübü'ndeki yöneticilik kariyeriyle tanınır. Özbek, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından iş dünyasında çeşitli yatırımlara odaklanarak otelcilik ve turizm sektöründe faaliyet gösteren Özbek, bu alanlarda önemli işlere imza attı.