https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/galatasaray-baskani-dursun-ozbek-hastaneye-kaldirildi-ameliyat-oldu-1092798805.html

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı: Ameliyat oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı: Ameliyat oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bağırsak daralması teşhisiyle bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Geçtiğimiz gün yapılan Divan Kurulu toplantısına sağlık... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T18:36+0300

2025-01-17T18:36+0300

2025-01-17T18:36+0300

türkiye

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsak daralması teşhisiyle ameliyat geçirdi.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsak daralması teşhisiyle bir operasyon geçirdi. Rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz gün yapılan Divan Kurulu toplantısına katılamayan Özbek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili Galatasaray Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. HT Spor'un haberine göre, sarı kırmızılı takımın ikinci başkanı Metin Öztürk, toplantıda yaptığı açıklamada, Özbek'in sağlık durumu sebebiyle toplantıya katılamadığını ifade etti.Dursun Özbek kimdir?25 Mart 1949'da Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğan Dursun Özbek Galatasaray Spor Kulübü'ndeki yöneticilik kariyeriyle tanınır. Özbek, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından iş dünyasında çeşitli yatırımlara odaklanarak otelcilik ve turizm sektöründe faaliyet gösteren Özbek, bu alanlarda önemli işlere imza attı.

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