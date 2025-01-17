Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı: Ameliyat oldu

Türkiye
Vladimir Putin, İran ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın amacını açıkladı: 'Çığır açan bir belge'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Ak Parti’nin ve MHP’nin oylarında bir erozyon yaşanıyor'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Los Angeles’taki yangında sosyal adaletsizliğin fotoğrafı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
İsmail Arı: 'Bakanlıklara giden yol cemaatlerden geçiyor'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ateşkes 19 Ocak itibariyle geçerli olacak
12:06
84 dk
HABER MASASI
Geçmişten günümüze ''Çocuklarda en çok görülen takıntılar''
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
'Yapay zeka 2024 yılında elimiz ayağımız oldu'
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsrail’in Hamas’la masaya oturmasını değerlendiren uzmanlar: Ateşkes sağlanması ‘Filistinlilerin başarısı’
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Cumhuriyetçiler tarafından Meksika’ya nasıl bir askeri müdahale yapılacağı tartışılıyor bugün’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
18:15
29 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
18:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
BMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı'nda Hüseyin Yayman'ın telefon trafiği
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
09:06
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TRT’ye ait Tabii lisanssız yayın mı yapıyor?
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:29
2 dk
HABER MASASI
‘’OKB ve Takıntı nedir ? Uzman Psikolog Aysu Çelenoğlu anlatıyor.
13:31
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yapay zeka konulu filmler
14:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Aile hekimleri mesai dışında ücreti karşılığında hizmet sunabilecek
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze ateşkesinin detayları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
MÜZİĞİN HÜZÜNLÜ SESİ
Efsanevi müzisyenin hayatı Mısır güzellik kraliçesi seçilmesiyle değişti
18:15
13 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:31
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/galatasaray-baskani-dursun-ozbek-hastaneye-kaldirildi-ameliyat-oldu-1092798805.html
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı: Ameliyat oldu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı: Ameliyat oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bağırsak daralması teşhisiyle bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Geçtiğimiz gün yapılan Divan Kurulu toplantısına sağlık... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T18:36+0300
2025-01-17T18:36+0300
türkiye
dursun özbek
galatasaray
galatasaray sportif aş
galatasaray spor kulübü
ameliyat
bağırsak
kalın bağırsak
bağırsak tıkanıklığı
doktor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103146/77/1031467731_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_89b8fd2f58427c5cf217c518bbfff963.jpg
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsak daralması teşhisiyle ameliyat geçirdi.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsak daralması teşhisiyle bir operasyon geçirdi. Rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz gün yapılan Divan Kurulu toplantısına katılamayan Özbek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili Galatasaray Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. HT Spor'un haberine göre, sarı kırmızılı takımın ikinci başkanı Metin Öztürk, toplantıda yaptığı açıklamada, Özbek'in sağlık durumu sebebiyle toplantıya katılamadığını ifade etti.Dursun Özbek kimdir?25 Mart 1949'da Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğan Dursun Özbek Galatasaray Spor Kulübü'ndeki yöneticilik kariyeriyle tanınır. Özbek, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından iş dünyasında çeşitli yatırımlara odaklanarak otelcilik ve turizm sektöründe faaliyet gösteren Özbek, bu alanlarda önemli işlere imza attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/saglik-bakani-memisoglu-duyurdu-hasta-garantisi-diye-bir-sey-yok-1092794778.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103146/77/1031467731_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_8cdf7ffd6d0b88492746f53c432c4421.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dursun özbek, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, ameliyat, bağırsak, kalın bağırsak, bağırsak tıkanıklığı, doktor
dursun özbek, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, ameliyat, bağırsak, kalın bağırsak, bağırsak tıkanıklığı, doktor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı: Ameliyat oldu

18:36 17.01.2025
© AA / Muhammed Enes Yıldırım Dursun Özbek
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Abone ol
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bağırsak daralması teşhisiyle bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Geçtiğimiz gün yapılan Divan Kurulu toplantısına sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Özbek'in, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtiliyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsak daralması teşhisiyle ameliyat geçirdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsak daralması teşhisiyle bir operasyon geçirdi. Rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz gün yapılan Divan Kurulu toplantısına katılamayan Özbek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili Galatasaray Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. HT Spor'un haberine göre, sarı kırmızılı takımın ikinci başkanı Metin Öztürk, toplantıda yaptığı açıklamada, Özbek'in sağlık durumu sebebiyle toplantıya katılamadığını ifade etti.

Dursun Özbek kimdir?

25 Mart 1949'da Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğan Dursun Özbek Galatasaray Spor Kulübü'ndeki yöneticilik kariyeriyle tanınır. Özbek, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından iş dünyasında çeşitli yatırımlara odaklanarak otelcilik ve turizm sektöründe faaliyet gösteren Özbek, bu alanlarda önemli işlere imza attı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
TÜRKİYE
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 'Hasta garantisi diye bir şey yok'
17:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала