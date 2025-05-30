https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/unlu-sarkici-simal-hayatini-kaybetti-1096657058.html

Ünlü şarkıcı Şimal hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Şimal hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

4 yıldır kanserle mücadele eden Şimal'den acı haber geldi. 39 yaşındaki ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. Haberi eşi sosyal medya hesabından duyurdu. 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T13:36+0300

2025-05-30T13:36+0300

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türki̇ye

şimal

şarkıcı

kanser

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Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Şimal'den acı haber geldi. Dün durumunun kritik olduğu açıklanan Şimal, bugün hayatını kaybetti.Vefat haberini eşi Eşi Necati Arıcı sosyal medya hesabından duyurdu. Cenaze detaylarını da paylaşacağını ekledi.Şimal'in rahatsızlığı neydi?Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisi ile tedaviye başlamış, uzun bir sürecin ardından hastalığı yendiğini duyurmuştu.2024 yılında rutin kontrol için hastaneye giden Şimal'in beyninde tümör tespit edildi ve ünlü şarkıcı 8 saat süren operasyonun ardından hayata tutundu.4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alındı.Yoğun bakımda tedavi altındaydıDaha önce üç kez hastalığı metastaz yapan Şimal'den acı haber bugün geldi. 39 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti.Şimal'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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şimal, şarkıcı, kanser