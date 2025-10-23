https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/unlu-oyuncu-ve-sarkici-nese-aksoy-hayatini-kaybetti-1100415111.html

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Neşe Aksoy hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Neşe Aksoy hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk sinemasının ünlü isimlerinden Neşe Aksoy, akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. 23.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-23T12:59+0300

2025-10-23T12:59+0300

2025-10-23T13:02+0300

yaşam

hayatını kaybetti

akciğer kanseri

neşe aksoy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100414956_0:114:1242:813_1920x0_80_0_0_9e9e54085e1f8db58efc670af349afc3.jpg

Ünlü oyuncu Neşe Aksoy, 62 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Aksoy, Tarık Akan ve Fikret Hakan ile başrolleri paylaştığı 1982 yapımı 'Arkadaşım' olmak üzere birçok filmle rol almıştı. Aksoy aynı zamanda ünlü bir şarkıcıydı. Kansere yakalandığını geçen ay açıklamıştıAksoy, akciğer kanserine yakalandığını şu sözlerle açıklamıştı: "On ay önce, bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. "Biraz toparlanınca yazarım" dedim ancak son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonra neler olur bilmiyorum. Bu bugüne kadar duyulmasını istemedim ama artık bilinmezlerdeyim. Onun için benden duyun istedim."Aynı zamanda şarkıcı ve ressam olan Neşe Aksoy, şeref üyesi olduğu FİLM-SAN'ın başkan yardımcılığını da üstlenmişti.Neşe Aksoy kimdir?İstanbul'da 1966'da dünyaya gelen Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. "Kızlar Sınıfı Yarışıyor" ve "Lodos Zühtü" adlı yapımlarda rol alan Aksoy, başarılı oyunculuğuyla döneminin önemli sanatçıları arasında yer aldı.Başrollerinde usta sanatçılar Tarık Akan ve Fikret Hakan'ın yer aldığı "Arkadaşım" filmiyle hafızalara kazınan sanatçı, sinema oyunculuğunun yanı sıra İngiltere'de resim eğitimi alarak çok sayıda sergiye imza atmıştı. Sanatçı, geçtiğimiz yıl nisan ayında sosyal medya hesabından bir gönderi yayınlayarak akciğer kanseri olduğunu duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/kurtlar-vadisinde-baba-memduh-karakteriyle-sevilen-usta-oyuncu-hayatini-kaybetti-1100323502.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hayatını kaybetti, akciğer kanseri, neşe aksoy