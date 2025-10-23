Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/unlu-oyuncu-ve-sarkici-nese-aksoy-hayatini-kaybetti-1100415111.html
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Neşe Aksoy hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Neşe Aksoy hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının ünlü isimlerinden Neşe Aksoy, akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T12:59+0300
2025-10-23T13:02+0300
yaşam
hayatını kaybetti
akciğer kanseri
neşe aksoy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100414956_0:114:1242:813_1920x0_80_0_0_9e9e54085e1f8db58efc670af349afc3.jpg
Ünlü oyuncu Neşe Aksoy, 62 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Aksoy, Tarık Akan ve Fikret Hakan ile başrolleri paylaştığı 1982 yapımı 'Arkadaşım' olmak üzere birçok filmle rol almıştı. Aksoy aynı zamanda ünlü bir şarkıcıydı. Kansere yakalandığını geçen ay açıklamıştıAksoy, akciğer kanserine yakalandığını şu sözlerle açıklamıştı: "On ay önce, bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. "Biraz toparlanınca yazarım" dedim ancak son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonra neler olur bilmiyorum. Bu bugüne kadar duyulmasını istemedim ama artık bilinmezlerdeyim. Onun için benden duyun istedim."Aynı zamanda şarkıcı ve ressam olan Neşe Aksoy, şeref üyesi olduğu FİLM-SAN'ın başkan yardımcılığını da üstlenmişti.Neşe Aksoy kimdir?İstanbul'da 1966'da dünyaya gelen Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. "Kızlar Sınıfı Yarışıyor" ve "Lodos Zühtü" adlı yapımlarda rol alan Aksoy, başarılı oyunculuğuyla döneminin önemli sanatçıları arasında yer aldı.Başrollerinde usta sanatçılar Tarık Akan ve Fikret Hakan'ın yer aldığı "Arkadaşım" filmiyle hafızalara kazınan sanatçı, sinema oyunculuğunun yanı sıra İngiltere'de resim eğitimi alarak çok sayıda sergiye imza atmıştı. Sanatçı, geçtiğimiz yıl nisan ayında sosyal medya hesabından bir gönderi yayınlayarak akciğer kanseri olduğunu duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/kurtlar-vadisinde-baba-memduh-karakteriyle-sevilen-usta-oyuncu-hayatini-kaybetti-1100323502.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100414956_0:0:1242:933_1920x0_80_0_0_3a6003a3dfb0898bfa472b2d5d655baf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hayatını kaybetti, akciğer kanseri, neşe aksoy
hayatını kaybetti, akciğer kanseri, neşe aksoy

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Neşe Aksoy hayatını kaybetti

12:59 23.10.2025 (güncellendi: 13:02 23.10.2025)
Neşe Aksoy sosyal medya
Neşe Aksoy sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
Abone ol
Türk sinemasının ünlü isimlerinden Neşe Aksoy, akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ünlü oyuncu Neşe Aksoy, 62 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Aksoy, Tarık Akan ve Fikret Hakan ile başrolleri paylaştığı 1982 yapımı 'Arkadaşım' olmak üzere birçok filmle rol almıştı. Aksoy aynı zamanda ünlü bir şarkıcıydı.

Kansere yakalandığını geçen ay açıklamıştı

Aksoy, akciğer kanserine yakalandığını şu sözlerle açıklamıştı:
"On ay önce, bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. "Biraz toparlanınca yazarım" dedim ancak son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonra neler olur bilmiyorum. Bu bugüne kadar duyulmasını istemedim ama artık bilinmezlerdeyim. Onun için benden duyun istedim."
Aynı zamanda şarkıcı ve ressam olan Neşe Aksoy, şeref üyesi olduğu FİLM-SAN'ın başkan yardımcılığını da üstlenmişti.

Neşe Aksoy kimdir?

İstanbul'da 1966'da dünyaya gelen Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. "Kızlar Sınıfı Yarışıyor" ve "Lodos Zühtü" adlı yapımlarda rol alan Aksoy, başarılı oyunculuğuyla döneminin önemli sanatçıları arasında yer aldı.
Başrollerinde usta sanatçılar Tarık Akan ve Fikret Hakan'ın yer aldığı "Arkadaşım" filmiyle hafızalara kazınan sanatçı, sinema oyunculuğunun yanı sıra İngiltere'de resim eğitimi alarak çok sayıda sergiye imza atmıştı. Sanatçı, geçtiğimiz yıl nisan ayında sosyal medya hesabından bir gönderi yayınlayarak akciğer kanseri olduğunu duyurmuştu.
Namık Kemal Yiğittürk sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
YAŞAM
Kurtlar Vadisi'nde 'Baba Memduh' karakteriyle sevilmişti: Usta oyuncu hayatını kaybetti
20 Ekim, 11:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала