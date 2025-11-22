Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Böcek ai̇lesi̇ni̇ öldüren i̇laçlama şi̇rketi̇nin daha önce de 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu ortaya çıktı
Böcek ai̇lesi̇ni̇ öldüren i̇laçlama şi̇rketi̇nin daha önce de 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da tatil yapan Böcek ailesinin zehirlenerek ölümüyle gündeme gelen DSS İlaçlama skandalı derinleşiyor. Aynı firmanın, Nisan 2024'te Şişli'de yaptığı... 22.11.2025
İstanbul Fatih’te bir otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Otelin ilaçlamasını yapan DSS İlaçlama firmasının, daha önce 3 yaşındaki Karan Yazıcı’nın ölümüne yol açtığı ortaya çıktı.Adli Tıp İhtisas Kurulu, Karan’ın ölüm sebebinin doğrudan yapılan ilaçlama olduğunu kesinleştirdi.Böcek ailesi: Bir gecede dört kişi hayatını kaybetmiştiAlmanya’dan İstanbul’a gelen Servet – Çiğdem Böcek çifti ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştı.Yürütülen ilk soruşturmada, ailenin konakladığı “Harbour Suites Old City” otelinde yapılan yoğun ilaçlama işleminin ölümlerde etkili olduğu belirlenmişti.Nisan 2024’te işlenen ölüm: Karan Yazıcı vakasıGazeteci Rojda Altıntaş’ın haberine göre, Nisan 2024’te Şişli’de bir apartman dairesinde DSS tarafından yapılan ilaçlamanın ardından komşu dairede yaşayan 3 yaşındaki Karan Yazıcı hayatını kaybetti.Ailenin avukatı Eylem Karaca, şu ifadeleri kullandı:“Karan kendiliğinden ölmedi, maalesef öldürüldü. Adli Tıp raporu, ölümün yalnızca ilaçlamadan kaynaklandığını ortaya koydu. Aynı firmanın hem Karan’ın hem Böcek ailesinin ölümünde sorumlu olduğu açık.”Karaca, Karan’ın hikâyesi daha hızlı aydınlatılmış olsaydı Böcek ailesinin belki de ölmeyeceğini vurguladı.Yetkisiz firma, sertifikasız personel: Büyük ihmal zinciriSoruşturma dosyasına giren belgeler, DSS firmasının ruhsatsız çalıştığını ve uygulamayı yapan personelin sertifikasız olduğunu ortaya çıkardı.Otel tarafından gösterilen gerekçelerle, firmanın resmi belgeleri arasındaki çelişkiler skandalı büyüttü:Bu uygulamaların mevzuata aykırı olduğu ve yüksek toksisite riski taşıdığı belirtildi.Otel kapısı kilitliydi: Aile dakikalarca mahsur kaldıGüvenlik kamerası görüntüleri, zehirlenen Böcek ailesinin odalarından çıkıp yardım istemek istediği sırada otelin dış kapısının kilitli olduğunu ortaya koydu.Otel çalışanı R.B., ifadesinde:“Yemek yemek için dışarı çıktım, bu sırada kapıyı kilitledim.”diyerek skandala yeni bir ihmal halkası ekledi.Gözaltılar ve tutuklamalarSoruşturma kapsamında şimdiye kadar:tutuklandı.Daha önce adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi H.O. ve çalışanı R.B., yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.Skandal büyüyor: 'Sorumluların cezalandırılması için peşindeyiz'Hem Yazıcı ailesi hem Böcek ailesi, DSS İlaçlama firmasına ve ihmali bulunan tüm kişi ve kurumlara karşı hukuki mücadeleyi sürdürüyor.Avukat Eylem Karaca, “Daha fazla çocuğun ölmemesi için bu davanın takipçisi olacağız” dedi.
12:25 22.11.2025
© AA
İstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2025
© AA
Abone ol
İstanbul’da tatil yapan Böcek ailesinin zehirlenerek ölümüyle gündeme gelen DSS İlaçlama skandalı derinleşiyor. Aynı firmanın, Nisan 2024’te Şişli’de yaptığı ilaçlama sonrası 3 yaşındaki Karan Yazıcı’nın da öldüğü ortaya çıktı. Adli Tıp raporu, ölüm nedeninin ilaçlama olduğunu kesinleştirdi. Aileler adalet istiyor.
İstanbul Fatih’te bir otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Otelin ilaçlamasını yapan DSS İlaçlama firmasının, daha önce 3 yaşındaki Karan Yazıcı’nın ölümüne yol açtığı ortaya çıktı.
Adli Tıp İhtisas Kurulu, Karan’ın ölüm sebebinin doğrudan yapılan ilaçlama olduğunu kesinleştirdi.

Böcek ailesi: Bir gecede dört kişi hayatını kaybetmişti

Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet – Çiğdem Böcek çifti ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştı.
Yürütülen ilk soruşturmada, ailenin konakladığı “Harbour Suites Old City” otelinde yapılan yoğun ilaçlama işleminin ölümlerde etkili olduğu belirlenmişti.

Nisan 2024’te işlenen ölüm: Karan Yazıcı vakası

Gazeteci Rojda Altıntaş’ın haberine göre, Nisan 2024’te Şişli’de bir apartman dairesinde DSS tarafından yapılan ilaçlamanın ardından komşu dairede yaşayan 3 yaşındaki Karan Yazıcı hayatını kaybetti.
Ailenin avukatı Eylem Karaca, şu ifadeleri kullandı:
“Karan kendiliğinden ölmedi, maalesef öldürüldü. Adli Tıp raporu, ölümün yalnızca ilaçlamadan kaynaklandığını ortaya koydu. Aynı firmanın hem Karan’ın hem Böcek ailesinin ölümünde sorumlu olduğu açık.”
Karaca, Karan’ın hikâyesi daha hızlı aydınlatılmış olsaydı Böcek ailesinin belki de ölmeyeceğini vurguladı.

Yetkisiz firma, sertifikasız personel: Büyük ihmal zinciri

Soruşturma dosyasına giren belgeler, DSS firmasının ruhsatsız çalıştığını ve uygulamayı yapan personelin sertifikasız olduğunu ortaya çıkardı.
Otel tarafından gösterilen gerekçelerle, firmanın resmi belgeleri arasındaki çelişkiler skandalı büyüttü:
Belgelerde “tahtakurusu” seçeneği işaretlenmedi.
Bunun yerine “Hamam böceği, Karınca, Güve, Sinek türleri, Akrep” seçenekleri işaretlendi.
Kullanılan kimyasallar olarak elle “Rolex” ve “Alka SC” yazıldı.
Matbu kısımlar boş bırakıldı.
Bu uygulamaların mevzuata aykırı olduğu ve yüksek toksisite riski taşıdığı belirtildi.

Otel kapısı kilitliydi: Aile dakikalarca mahsur kaldı

Güvenlik kamerası görüntüleri, zehirlenen Böcek ailesinin odalarından çıkıp yardım istemek istediği sırada otelin dış kapısının kilitli olduğunu ortaya koydu.
Otel çalışanı R.B., ifadesinde:
“Yemek yemek için dışarı çıktım, bu sırada kapıyı kilitledim.”
diyerek skandala yeni bir ihmal halkası ekledi.

Gözaltılar ve tutuklamalar

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar:
DSS ilaçlama şirketi sahibi Z.K.,
Oğlu ve çalışanı S.K.,
İlaçlamayı yapan personel D.C.,
Otel resepsiyonisti M.M.U.D.C.
tutuklandı.
Daha önce adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi H.O. ve çalışanı R.B., yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Skandal büyüyor: 'Sorumluların cezalandırılması için peşindeyiz'

Hem Yazıcı ailesi hem Böcek ailesi, DSS İlaçlama firmasına ve ihmali bulunan tüm kişi ve kurumlara karşı hukuki mücadeleyi sürdürüyor.
Avukat Eylem Karaca, “Daha fazla çocuğun ölmemesi için bu davanın takipçisi olacağız” dedi.
