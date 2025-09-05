https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/istanbulda-karavanlara-yeni-duzenleme-rastgele-park-yasaklandi-1099133206.html

İstanbul’da karavanlara yeni düzenleme: Rastgele park yasaklandı

İstanbul Valiliği, artan karavan turizmi ve izinsiz parklara karşı yeni bir adım attı. Yayınlanan genelgede, belediyelerin karavan park alanlarını belirlemesi... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, yayımladığı genelgede son dönemde artan karavan turizmi ve gezgin karavan kullanıcılarının sayısına dikkat çekti. Özellikle sahil şeritleri, cadde kenarları ve yeşil alanlara yapılan izinsiz parkların çevre düzenini, trafik akışını ve vatandaşların sahillerden yararlanma hakkını olumsuz etkilediği belirtildi.'Belediyeler bir an önce harekete geçmeli'Genelgede, İstanbul’dan geçerken konaklayan veya turizm amaçlı kenti ziyaret eden karavan kullanıcılarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanların belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Belediyelere çağrı yapılarak çalışmaların hızla tamamlanması istendi.Yasal dayanak hatırlatıldıValilik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre karavan park alanlarının düzenlenmesinin belediyelerin sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.Altyapı ve güvenlik şartlarıKaravan parklarının çevreyi rahatsız etmeyecek ve ulaşım açısından sorun yaratmayacak alanlarda planlanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca şu kriterlerin yerine getirilmesi istendi:Uzun süreli konaklamaya izin yokGenelgede, karavan parklarının uzun süreli konaklama veya yerleşim amaçlı kullanılmasına izin verilmeyeceği de açıklandı. Park alanına giriş yapan karavanların plakaları ve karavanda bulunan herkesin kimlik bilgilerinin kayıt altına alınması gerektiği belirtildi.Belirlenen alanların dışında park yasakValilik, il ve ilçe belediyelerince uygun görülen yerlerde gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından resmi karavan park alanlarının ilan edileceğini duyurdu. Bunun dışında karavanların rastgele park etmesine kesinlikle izin verilmeyeceği, uygulamada aksaklık yaşanmaması için titizlikle denetim yapılacağı kaydedildi.

