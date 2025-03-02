Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
GUNDEM OZEL
Ukrayna Oval Ofis'te kriz çıkardı
12:00
153 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
14:40
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Yıllar boyu eskiyemen parçalara imza attı
16:33
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
18:07
153 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
21:20
153 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sahne adını plak şirketi verdi
12:10
15 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:31
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
18:08
153 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/sanatci-edip-akbayram-hayatini-kaybetti-1094126167.html
Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti
Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram, zatürre hastalığı sonrası tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T20:02+0300
2025-03-02T20:20+0300
türki̇ye
edip akbayram
şarkıcı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092769849_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c94701e40f7e9c2e3652fd9ff4901bf5.jpg
Bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti.Anadolu rock ve Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Edip Akbayram Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 75 yaşındaki sanatçının vefatı, müzik dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.Edip Akbayram kimdir?29 Aralık 1950’de Gaziantep’te doğan Edip Akbayram, Türk halk müziği ve Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Akbayram, özellikle Anadolu ezgilerini modern enstrümanlarla harmanlayarak kendine özgü bir müzik tarzı oluşturdu. 1974 yılında 'Dağlar Dağlar' adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, 1970'ler ve 1980'ler boyunca siyasi ve toplumsal içerikli şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Dönemin baskıcı politik atmosferinde sansüre uğramasına rağmen müziğinden ödün vermeyen Akbayram, halkın sesi olmayı sürdürdü. Kariyeri boyunca sayısız albüm ve şarkıya imza atan sanatçı, 'Aldırma Gönül', 'Garip', 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Hasretinle Yandı Gönlüm' gibi unutulmaz eserleriyle hafızalarda yer etti. Kendine özgü yorumu ve sahne performanslarıyla Türk müziğine damga vuran Akbayram, hayatı boyunca Anadolu kültürüne ve halk müziğine önemli katkılarda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/edip-akbayram-oldu-iddialarina-kizindan-aciklama-son-durumu-paylasti-1092769600.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092769849_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4ab5a5661b614a24c8fb5d9b07b1e2a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
edip akbayram, şarkıcı
edip akbayram, şarkıcı

Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

20:02 02.03.2025 (güncellendi: 20:20 02.03.2025)
© AAEdip Akbayram
Edip Akbayram - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
© AA
Abone ol
Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram, zatürre hastalığı sonrası tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 Ocak’tan bu yana yoğun bakımda tedavi altında olan 75 yaşındaki sanatçı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti.
Anadolu rock ve Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Edip Akbayram Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 75 yaşındaki sanatçının vefatı, müzik dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Edip Akbayram kimdir?

29 Aralık 1950’de Gaziantep’te doğan Edip Akbayram, Türk halk müziği ve Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Akbayram, özellikle Anadolu ezgilerini modern enstrümanlarla harmanlayarak kendine özgü bir müzik tarzı oluşturdu. 1974 yılında 'Dağlar Dağlar' adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, 1970'ler ve 1980'ler boyunca siyasi ve toplumsal içerikli şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Dönemin baskıcı politik atmosferinde sansüre uğramasına rağmen müziğinden ödün vermeyen Akbayram, halkın sesi olmayı sürdürdü. Kariyeri boyunca sayısız albüm ve şarkıya imza atan sanatçı, 'Aldırma Gönül', 'Garip', 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Hasretinle Yandı Gönlüm' gibi unutulmaz eserleriyle hafızalarda yer etti. Kendine özgü yorumu ve sahne performanslarıyla Türk müziğine damga vuran Akbayram, hayatı boyunca Anadolu kültürüne ve halk müziğine önemli katkılarda bulundu.
Edip Akbayram - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
YAŞAM
'Edip Akbayram öldü' iddialarına kızından açıklama: Son durumu paylaştı
17 Ocak, 05:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала