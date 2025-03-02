https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/sanatci-edip-akbayram-hayatini-kaybetti-1094126167.html

Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram, zatürre hastalığı sonrası tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti... 02.03.2025, Sputnik Türkiye

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şarkıcı

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Bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti.Anadolu rock ve Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Edip Akbayram Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 75 yaşındaki sanatçının vefatı, müzik dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.Edip Akbayram kimdir?29 Aralık 1950’de Gaziantep’te doğan Edip Akbayram, Türk halk müziği ve Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Akbayram, özellikle Anadolu ezgilerini modern enstrümanlarla harmanlayarak kendine özgü bir müzik tarzı oluşturdu. 1974 yılında 'Dağlar Dağlar' adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, 1970'ler ve 1980'ler boyunca siyasi ve toplumsal içerikli şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Dönemin baskıcı politik atmosferinde sansüre uğramasına rağmen müziğinden ödün vermeyen Akbayram, halkın sesi olmayı sürdürdü. Kariyeri boyunca sayısız albüm ve şarkıya imza atan sanatçı, 'Aldırma Gönül', 'Garip', 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Hasretinle Yandı Gönlüm' gibi unutulmaz eserleriyle hafızalarda yer etti. Kendine özgü yorumu ve sahne performanslarıyla Türk müziğine damga vuran Akbayram, hayatı boyunca Anadolu kültürüne ve halk müziğine önemli katkılarda bulundu.

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edip akbayram, şarkıcı