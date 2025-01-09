https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/turk-aticidan-hollywood-cikarmasi-yusuf-dikec-yabanci-dizide-rol-aldi-1092509864.html
Türk atıcıdan Hollywood çıkarması: Yusuf Dikeç yabancı dizide rol aldı
Türk atıcıdan Hollywood çıkarması: Yusuf Dikeç yabancı dizide rol aldı
Sputnik Türkiye
Milli atıcı Yusuf Dikeç, uluslararası arenada bu kez spor sahalarında değil, ekranlarda adından söz ettiriyor. Dikeç, dünyaca ünlü 'The Day of the Jackal'... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T19:12+0300
2025-01-09T19:12+0300
2025-01-09T19:12+0300
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Olimpiyat oyunlarında hareketiyle sosyal medyanın gündemine giren Yusuf Dikeç yabancı dizide oynadı.Atıcılık sporundaki dünya şampiyonluklarıyla tanınan Yusuf Dikeç, dizide bir suikastçinin kendisini taklit ettiği rol ile beğeni topladı. Dizinin başrolünde Altın Küre ödüllü oyuncu Eddie Redmayne yer alırken, ona Emmy ödüllü Rosamund Pike eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise ünlü yapımcı ve yönetmen Brian Kirk oturuyor. The Day of the Jackal, 2025 yılında internet platformunda izleyicilerle buluşacak. Heyecan dolu dizinin fragmanları şimdiden sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.The Day of the Jackal, Frederick Forsyth’in aynı adlı klasik casusluk romanından uyarlanmış ve 1973 yılında beyaz perdeye taşınarak büyük bir başarı yakalamıştı. Şimdi ise internet platformunda modern bir dizi uyarlaması olarak yeniden hayat buluyor. Dizi, karmaşık bir suikast planının ve uluslararası istihbarat birimlerinin bu planı engellemek için verdikleri mücadeleyi konu alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yusuf-dikec-nisan-aldi-arda-guler-atti-buse-tosun-mindere-caldi-2024te-spor-gundeminde-neler-oldu-1091456293.html
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the day of the jackal izle, yusuf dikeç dizisi, çakalın günü konusu, çakalın günü fragmanı
the day of the jackal izle, yusuf dikeç dizisi, çakalın günü konusu, çakalın günü fragmanı
Türk atıcıdan Hollywood çıkarması: Yusuf Dikeç yabancı dizide rol aldı
Milli atıcı Yusuf Dikeç, uluslararası arenada bu kez spor sahalarında değil, ekranlarda adından söz ettiriyor. Dikeç, dünyaca ünlü 'The Day of the Jackal' dizisinde suikastçi rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanan fragmanda başrol oyuncusunun Yusuf Dikeç kılığında kurbanına yaklaşması en çok tıklananlar arasına girdi.
Olimpiyat oyunlarında hareketiyle sosyal medyanın gündemine giren Yusuf Dikeç yabancı dizide oynadı.
Atıcılık sporundaki dünya şampiyonluklarıyla tanınan Yusuf Dikeç, dizide bir suikastçinin kendisini taklit ettiği rol ile beğeni topladı. Dizinin başrolünde Altın Küre ödüllü oyuncu Eddie Redmayne yer alırken, ona Emmy ödüllü Rosamund Pike eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise ünlü yapımcı ve yönetmen Brian Kirk oturuyor. The Day of the Jackal, 2025 yılında internet platformunda izleyicilerle buluşacak. Heyecan dolu dizinin fragmanları şimdiden sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
The Day of the Jackal, Frederick Forsyth’in aynı adlı klasik casusluk romanından uyarlanmış ve 1973 yılında beyaz perdeye taşınarak büyük bir başarı yakalamıştı. Şimdi ise internet platformunda modern bir dizi uyarlaması olarak yeniden hayat buluyor. Dizi, karmaşık bir suikast planının ve uluslararası istihbarat birimlerinin bu planı engellemek için verdikleri mücadeleyi konu alıyor.