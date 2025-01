https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/turk-aticidan-hollywood-cikarmasi-yusuf-dikec-yabanci-dizide-rol-aldi-1092509864.html

Türk atıcıdan Hollywood çıkarması: Yusuf Dikeç yabancı dizide rol aldı

Türk atıcıdan Hollywood çıkarması: Yusuf Dikeç yabancı dizide rol aldı

Sputnik Türkiye

Milli atıcı Yusuf Dikeç, uluslararası arenada bu kez spor sahalarında değil, ekranlarda adından söz ettiriyor. Dikeç, dünyaca ünlü 'The Day of the Jackal'... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T19:12+0300

2025-01-09T19:12+0300

2025-01-09T19:12+0300

türkiye

yabancı

yabancı oyuncu

yabancı dil

hollywood

dizi

tv dizisi

oscar

oscar ödülü

oscar ödülleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/03/1086463683_0:579:2048:1731_1920x0_80_0_0_8d3613270ca82e2559519312a65dff86.jpg

Olimpiyat oyunlarında hareketiyle sosyal medyanın gündemine giren Yusuf Dikeç yabancı dizide oynadı.Atıcılık sporundaki dünya şampiyonluklarıyla tanınan Yusuf Dikeç, dizide bir suikastçinin kendisini taklit ettiği rol ile beğeni topladı. Dizinin başrolünde Altın Küre ödüllü oyuncu Eddie Redmayne yer alırken, ona Emmy ödüllü Rosamund Pike eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise ünlü yapımcı ve yönetmen Brian Kirk oturuyor. The Day of the Jackal, 2025 yılında internet platformunda izleyicilerle buluşacak. Heyecan dolu dizinin fragmanları şimdiden sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.The Day of the Jackal, Frederick Forsyth’in aynı adlı klasik casusluk romanından uyarlanmış ve 1973 yılında beyaz perdeye taşınarak büyük bir başarı yakalamıştı. Şimdi ise internet platformunda modern bir dizi uyarlaması olarak yeniden hayat buluyor. Dizi, karmaşık bir suikast planının ve uluslararası istihbarat birimlerinin bu planı engellemek için verdikleri mücadeleyi konu alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yusuf-dikec-nisan-aldi-arda-guler-atti-buse-tosun-mindere-caldi-2024te-spor-gundeminde-neler-oldu-1091456293.html

türkiye

hollywood

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

the day of the jackal izle, yusuf dikeç dizisi, çakalın günü konusu, çakalın günü fragmanı