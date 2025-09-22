Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/tele1-genel-yayin-yonetmeni-sorumlu-muduru-ve-program-moderatoru-hakkinda-sorusturma-acildi-1099580714.html
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni, Sorumlu Müdürü ve program moderatörü hakkında soruşturma açıldı
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni, Sorumlu Müdürü ve program moderatörü hakkında soruşturma açıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele1 televizyonunda yayımlanan 'Türkiye'nin Yönü' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İsrail Başbakanı... 22.09.2025
Tele1 kanalında yayınlanan 'Türkiye'nin Yönü' programına Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması açıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu yayından sorumlu olan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu hakkında 'cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan resen soruşturma açıldığını duyurdu.Soruşturmanın nedeni olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kıyaslanmasına ilişkin alt yazı gösterildi. Başsavcılık ilgili yayının içerikleri ve sorumluların olası hukuki sorumluluklarını inceleniyor.
türki̇ye
21:32 22.09.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele1 televizyonunda yayımlanan 'Türkiye’nin Yönü' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kıyaslanmasına ilişkin alt yazı nedeniyle soruşturma başlattı.
Tele1 kanalında yayınlanan 'Türkiye'nin Yönü' programına Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu yayından sorumlu olan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu hakkında 'cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan resen soruşturma açıldığını duyurdu.
Soruşturmanın nedeni olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kıyaslanmasına ilişkin alt yazı gösterildi. Başsavcılık ilgili yayının içerikleri ve sorumluların olası hukuki sorumluluklarını inceleniyor.
TÜRKİYE
Bakan Tunç duyurdu: TV kanalındaki skandal KJ hakkında soruşturma açıldı
19:04
