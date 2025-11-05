https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/bakan-uraloglu-yanitladi-gebzedeki-bina-metro-yuzunden-mi-coktu-1100754533.html
Bakan Uraloğlu yanıtladı: Gebze'deki bina 'metro' yüzünden mi çöktü?
Bakan Uraloğlu yanıtladı: Gebze'deki bina 'metro' yüzünden mi çöktü?
Sputnik Türkiye
Gebze'de çöken binayla ilgili olarak 'çökmeye metro mu neden oldu' sorusunu yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olayın sonuçlarını... 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T13:24+0300
2025-11-05T13:24+0300
2025-11-05T13:52+0300
türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
gebze
metro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095836273_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f86078b204c12b23f760f2feddee759f.jpg
Gebze'de yedi katlı bir binanın çökmesine 'metro'nun neden olduğu iddialarına yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Metro inşaatı biteli iki yıl oldu. Şu anda metroda hiçbir deformasyon yok. Dolayısıyla bir sonucunu görelim, sonucuna göre bakanlık olarak da neyi yapmamız gerekir, kararını vereceğiz" dedi. İncelemelerin sonucunu görmek gerekiyor vurgusuAynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 7 katlı binanın çökmesine metronun neden olduğu iddialarına ilişkin konuşan Uraloğlu, olayın sonuçlarını görmeden konuya ilişkin önyargıda bulunmayı doğru bulmadığını dile getirdi. Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı: Eski bir dere yatağı varÇökmenin yaşandığı bölgede belirli riskler olduğunu söyleyen Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/gebzede-coken-binanin-bulundugu-bolgede-1000in-uzerinde-binada-tarama-yapiliyor-anlik-1100699476.html
türki̇ye
gebze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095836273_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5f263a8d293130c4983398e9c859a3f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abdulkadir uraloğlu, gebze, metro
abdulkadir uraloğlu, gebze, metro
Bakan Uraloğlu yanıtladı: Gebze'deki bina 'metro' yüzünden mi çöktü?
13:24 05.11.2025 (güncellendi: 13:52 05.11.2025)
Gebze'de çöken binayla ilgili olarak 'çökmeye metro mu neden oldu' sorusunu yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olayın sonuçlarını görmeden konuya ilişkin önyargıda bulunmayı doğru bulmadığını söyledi.
Gebze'de yedi katlı bir binanın çökmesine 'metro'nun neden olduğu iddialarına yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Metro inşaatı biteli iki yıl oldu. Şu anda metroda hiçbir deformasyon yok. Dolayısıyla bir sonucunu görelim, sonucuna göre bakanlık olarak da neyi yapmamız gerekir, kararını vereceğiz" dedi.
İncelemelerin sonucunu görmek gerekiyor vurgusu
Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 7 katlı binanın çökmesine metronun neden olduğu iddialarına ilişkin konuşan Uraloğlu, olayın sonuçlarını görmeden konuya ilişkin önyargıda bulunmayı doğru bulmadığını dile getirdi. Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:
Biz özellikle bu başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle kamuoyuna bilgi paylaşmıyoruz. Niye? Orada savcılık zaten bir soruşturma başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, AFAD inceleme başlattı, biz de başlattık. Dolayısıyla bunun sonucunu görmek lazım. Sonucunu görmeden birilerini itham etmek, hele hele 4 insanımızın öldüğü yerde birilerini itham etmek gerçekten... Gazeteci olduğu düşünülen bazı kişilerin bu konuda ithamları var, ben bunları dikkate almıyorum."
Çökmenin yaşandığı bölgede belirli riskler olduğunu söyleyen Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Eski bir dere yatağı söz konusu, yeraltı su seviyesine belli şekillerde müdahale edilmiş olunması söz konusu, elbette deprem riskleri söz konusu, mutlaka metro inşaatının olmuş olması. Bunlar risklerdir, ama şunu söylemekte fayda var, metro inşaatı biteli iki yıl oldu. Şu anda metroda hiçbir deformasyon yok. Dolayısıyla bir sonucunu görelim, sonucuna göre bakanlık olarak da neyi yapmamız gerekir, kararını vereceğiz. Ama süreci çok yakından takip ediyoruz, bilmenizi isterim. Kamuoyunu da yanlış bilgilendirmeyelim ve yönlendirmeyelim."