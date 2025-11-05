https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/bakan-uraloglu-yanitladi-gebzedeki-bina-metro-yuzunden-mi-coktu-1100754533.html

Bakan Uraloğlu yanıtladı: Gebze'deki bina 'metro' yüzünden mi çöktü?

Bakan Uraloğlu yanıtladı: Gebze'deki bina 'metro' yüzünden mi çöktü?

Gebze'de çöken binayla ilgili olarak 'çökmeye metro mu neden oldu' sorusunu yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olayın sonuçlarını... 05.11.2025, Sputnik Türkiye

Gebze'de yedi katlı bir binanın çökmesine 'metro'nun neden olduğu iddialarına yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Metro inşaatı biteli iki yıl oldu. Şu anda metroda hiçbir deformasyon yok. Dolayısıyla bir sonucunu görelim, sonucuna göre bakanlık olarak da neyi yapmamız gerekir, kararını vereceğiz" dedi. İncelemelerin sonucunu görmek gerekiyor vurgusuAynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 7 katlı binanın çökmesine metronun neden olduğu iddialarına ilişkin konuşan Uraloğlu, olayın sonuçlarını görmeden konuya ilişkin önyargıda bulunmayı doğru bulmadığını dile getirdi. Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı: Eski bir dere yatağı varÇökmenin yaşandığı bölgede belirli riskler olduğunu söyleyen Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

