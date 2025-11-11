https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/eski-esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer--icin-tahliye-karari-verildi-1100906554.html
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye kararı verildi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye kararı verildi
Sputnik Türkiye
Son dakika: Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi. Aziz İhsan Suç Örgütü davasında yeni gelişme!
2025-11-11T18:39+0300
2025-11-11T18:39+0300
2025-11-11T18:45+0300
türki̇ye
türkiye
ahmet özer
haberler
tahliye
erken tahliye
şartlı tahliye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089830012_22:0:621:337_1920x0_80_0_0_8a83a14b76999f6a204d6bffb38701fe.png
Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, hakkında yürütülen Aziz İhsan Suç Örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Ekim’de hazırlanan iddianameyi inceledikten sonra tensip zaptını düzenleyerek tahliye kararını verdi.Mahkeme tensip zaptını tamamladıAziz İhsan Suç Örgütü dosyası kapsamında hazırlanan iddianamenin ardından mahkeme süreci resmen başladı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı incelediğini belirterek ön hazırlık işlemlerini (tensip zaptı) tamamladı ve tutuklu sanık Ahmet Özer’in tahliyesine karar verdi.Özer serbest kaldıKararın ardından Prof. Dr. Ahmet Özer cezaevinden serbest bırakıldı. Tahliye kararının ardından Özer’in, yakınları ve belediye çalışanları tarafından karşılandığı, ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklama yapmasının beklendiği öğrenildi.Soruşturma süreci nasıl başlamıştı?Esenyurt Belediye Başkanı Özer, Aziz İhsan Suç Örgütü dosyası kapsamında yürütülen “örgüt üyeliği ve görevi kötüye kullanma” iddialarıyla soruşturma altına alınmış, savcılık kararıyla tutuklanmıştı.Savcılık, 20 Ekim tarihli iddianamede, Özer’in kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı iddiasıyla örgütle bağlantılı olduğu yönünde suçlamalarda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/ibb-iddianamesinden-sonra-chp-genel-baskani-ozelden-ilk-aciklama-bu-dava-hukuki-degildir-tamamen-1100905717.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089830012_97:0:546:337_1920x0_80_0_0_731a3c212612659d65e5c9de9ca356ce.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet özer tahliye, ahmet özer, ahmet özer serbest bırakıldı, esenyurt belediye başkanı ahmet özer, esenyurt belediyesi, aziz ihsan suç örgütü, aziz ihsan suç örgütü davası, tahliye kararı, son dakika ahmet özer, ahmet özer mahkeme kararı, prof dr ahmet özer, ahmet özer davası, esenyurt belediye başkanı tahliye edildi, aziz ihsan soruşturması
ahmet özer tahliye, ahmet özer, ahmet özer serbest bırakıldı, esenyurt belediye başkanı ahmet özer, esenyurt belediyesi, aziz ihsan suç örgütü, aziz ihsan suç örgütü davası, tahliye kararı, son dakika ahmet özer, ahmet özer mahkeme kararı, prof dr ahmet özer, ahmet özer davası, esenyurt belediye başkanı tahliye edildi, aziz ihsan soruşturması
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye kararı verildi
18:39 11.11.2025 (güncellendi: 18:45 11.11.2025)
Aziz İhsan Suç Örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında mahkeme tahliye kararı verdi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptını hazırladı.
Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, hakkında yürütülen Aziz İhsan Suç Örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Ekim’de hazırlanan iddianameyi inceledikten sonra tensip zaptını düzenleyerek tahliye kararını verdi.
Mahkeme tensip zaptını tamamladı
Aziz İhsan Suç Örgütü dosyası kapsamında hazırlanan iddianamenin ardından mahkeme süreci resmen başladı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı incelediğini belirterek ön hazırlık işlemlerini (tensip zaptı) tamamladı ve tutuklu sanık Ahmet Özer’in tahliyesine karar verdi.
Kararın ardından Prof. Dr. Ahmet Özer cezaevinden serbest bırakıldı. Tahliye kararının ardından Özer’in, yakınları ve belediye çalışanları tarafından karşılandığı, ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklama yapmasının beklendiği öğrenildi.
Soruşturma süreci nasıl başlamıştı?
Esenyurt Belediye Başkanı Özer, Aziz İhsan Suç Örgütü dosyası kapsamında yürütülen “örgüt üyeliği ve görevi kötüye kullanma” iddialarıyla soruşturma altına alınmış, savcılık kararıyla tutuklanmıştı.
Savcılık, 20 Ekim tarihli iddianamede, Özer’in kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı iddiasıyla örgütle bağlantılı olduğu yönünde suçlamalarda bulunmuştu.