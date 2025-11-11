Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye kararı verildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/eski-esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer--icin-tahliye-karari-verildi-1100906554.html

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, hakkında yürütülen Aziz İhsan Suç Örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Ekim’de hazırlanan iddianameyi inceledikten sonra tensip zaptını düzenleyerek tahliye kararını verdi.Mahkeme tensip zaptını tamamladıAziz İhsan Suç Örgütü dosyası kapsamında hazırlanan iddianamenin ardından mahkeme süreci resmen başladı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı incelediğini belirterek ön hazırlık işlemlerini (tensip zaptı) tamamladı ve tutuklu sanık Ahmet Özer’in tahliyesine karar verdi.Özer serbest kaldıKararın ardından Prof. Dr. Ahmet Özer cezaevinden serbest bırakıldı. Tahliye kararının ardından Özer’in, yakınları ve belediye çalışanları tarafından karşılandığı, ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklama yapmasının beklendiği öğrenildi.Soruşturma süreci nasıl başlamıştı?Esenyurt Belediye Başkanı Özer, Aziz İhsan Suç Örgütü dosyası kapsamında yürütülen “örgüt üyeliği ve görevi kötüye kullanma” iddialarıyla soruşturma altına alınmış, savcılık kararıyla tutuklanmıştı.Savcılık, 20 Ekim tarihli iddianamede, Özer’in kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı iddiasıyla örgütle bağlantılı olduğu yönünde suçlamalarda bulunmuştu.

