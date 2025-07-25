https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/bakan-yumakli-sehitler-verdigimiz-eskisehir-yanginini-an-itibariyla-durdurduk-1098149970.html

Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibarıyla durdurduk

Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibarıyla durdurduk

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelinde etkili olan orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Yumaklı, Eskişehir, Antalya, Adana ve... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T19:48+0300

2025-07-25T19:48+0300

2025-07-25T20:15+0300

türki̇ye

eskişehir

i̇brahim yumaklı

eskişehir valiliği

yangın

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili açıklama yaptı.Bakan Yumaklı, Eskişehir, Antalya, Adana ve Denizli'deki yangınların kontrol altına alındığını, Karabük'teki yangının ise devam ettiğini açıkladı.Bugün itibarıyla 37’si ormanlık, 36’sı kırsal alanda olmak üzere toplam 73 yangınla mücadele edildiğini belirten Bakan Yumaklı, ''Eskişehir, Antalya, Adana ve Denizli yangınları kontrol altına alındı. Karabük'teki yangın devam ediyor. Sakarya'da başlayan Bilecik'e ulaşan yangını tamamen kontrol altına aldık. Şehitler verdiğimiz Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınını da kontrol altına aldık'' dedi.Bakan Yumaklı, yangınlarla mücadelede sahada yoğun bir çaba verildiğini vurgulayarak, "Bizler yangınlara ara vermeden mücadele ederken, çeşitli yalan bilgi ve iftiraların ortaya atıldığını görüyoruz. Bunlara cevap vermeyeceğiz, sadece doğruyu anlatacağız" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/antalyada-orman-yangini-yerlesim-yerlerine-yaklasti-polis-anonslarla-tahliye-etti-1098134288.html

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eskişehir, i̇brahim yumaklı, eskişehir valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi