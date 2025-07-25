https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/bakan-yumakli-sehitler-verdigimiz-eskisehir-yanginini-an-itibariyla-durdurduk-1098149970.html
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibarıyla durdurduk
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibarıyla durdurduk
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelinde etkili olan orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Yumaklı, Eskişehir, Antalya, Adana ve... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T19:48+0300
2025-07-25T19:48+0300
2025-07-25T20:15+0300
türki̇ye
eskişehir
i̇brahim yumaklı
eskişehir valiliği
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın alarmı
yangın felaketi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili açıklama yaptı.Bakan Yumaklı, Eskişehir, Antalya, Adana ve Denizli'deki yangınların kontrol altına alındığını, Karabük'teki yangının ise devam ettiğini açıkladı.Bugün itibarıyla 37’si ormanlık, 36’sı kırsal alanda olmak üzere toplam 73 yangınla mücadele edildiğini belirten Bakan Yumaklı, ''Eskişehir, Antalya, Adana ve Denizli yangınları kontrol altına alındı. Karabük'teki yangın devam ediyor. Sakarya'da başlayan Bilecik'e ulaşan yangını tamamen kontrol altına aldık. Şehitler verdiğimiz Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınını da kontrol altına aldık'' dedi.Bakan Yumaklı, yangınlarla mücadelede sahada yoğun bir çaba verildiğini vurgulayarak, "Bizler yangınlara ara vermeden mücadele ederken, çeşitli yalan bilgi ve iftiraların ortaya atıldığını görüyoruz. Bunlara cevap vermeyeceğiz, sadece doğruyu anlatacağız" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/antalyada-orman-yangini-yerlesim-yerlerine-yaklasti-polis-anonslarla-tahliye-etti-1098134288.html
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eskişehir, i̇brahim yumaklı, eskişehir valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
eskişehir, i̇brahim yumaklı, eskişehir valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibarıyla durdurduk
19:48 25.07.2025 (güncellendi: 20:15 25.07.2025)
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelinde etkili olan orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Yumaklı, Eskişehir, Antalya, Adana ve Denizli'deki yangınların kontrol altına alındığını, Karabük'teki yangının ise devam ettiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Yumaklı, Eskişehir, Antalya, Adana ve Denizli'deki yangınların kontrol altına alındığını, Karabük'teki yangının ise devam ettiğini açıkladı.
Bugün itibarıyla 37’si ormanlık, 36’sı kırsal alanda olmak üzere toplam 73 yangınla mücadele edildiğini belirten Bakan Yumaklı, ''Eskişehir, Antalya, Adana ve Denizli yangınları kontrol altına alındı. Karabük'teki yangın devam ediyor. Sakarya'da başlayan Bilecik'e ulaşan yangını tamamen kontrol altına aldık. Şehitler verdiğimiz Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınını da kontrol altına aldık'' dedi.
Bakan Yumaklı, yangınlarla mücadelede sahada yoğun bir çaba verildiğini vurgulayarak, "Bizler yangınlara ara vermeden mücadele ederken, çeşitli yalan bilgi ve iftiraların ortaya atıldığını görüyoruz. Bunlara cevap vermeyeceğiz, sadece doğruyu anlatacağız" ifadelerini kullandı.