3 yıldır evden çıkmayan 23 yaşındaki Barış Özbay, uğraşlar sonucu ikna edilerek dışarı çıkarıldı: Temel bakımı yapıldı

3 yıldır evden çıkmayan 23 yaşındaki Barış Özbay, uğraşlar sonucu ikna edilerek dışarı çıkarıldı: Temel bakımı yapıldı

Hatay'da psikolojik sorunları nedeniyle eve kapanan ve öz bakımıyla ilgilenmeyen 24 yaşındaki Barış Özbay, hamama ve kuaföre götürüldü. 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Hatay'da 3 yıldır evinden çıkmayan genç ikna edilerek evden çıkarıldı ve tüm bakımları yapıldı.3 yıldır evde çıkmıyorduPsikolojik sorunları nedeniyle eve kapanan ve öz bakımıyla ilgilenmeyen 24 yaşındaki Barış Özbay, hamama ve kuaföre götürüldü.Sadece telefon ve bilgisayarla ilgilendiDefne ilçesi Gazi Mahallesi'nde annesi Semra Özbay ile yaşayan genç, yaklaşık 3 yıldır evden dışarı çıkmayarak zamanını bilgisayar veya telefon başında geçirdi.Banyo yapmadı tırnaklarını kesmediBu süreçte, banyo yapmayan, tırnaklarını dahi kesmeyen, evden hiç dışarı çıkmayan Özbay'a, Vali Mustafa Masatlı yardım eli uzattı.Valilik devreye girdiMasatlı'nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince evinden alınan Özbay, Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'ne götürüldü.Hamama götürüldüBurada görevlilerce saçları ve tırnakları kesilen Özbay'a hamamda banyo da yaptırıldı.

