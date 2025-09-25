Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/can-holding-yonetim-kurulu-baskani-kemal-can-gozaltina-alindi-1099676387.html
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kara para aklama soruşturması kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı.
2025-09-25T22:05+0300
2025-09-25T22:05+0300
türki̇ye
can holding
can yayın holding
show tv
habertürk gazetesi
habertürk tv
kara para aklama
kara para
İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şirketin bünyesindeki 121 şirkete el konulmuş ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.Hakkında gözaltı kararı bulunan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/can-holding-sorusturmasi-doga-kolejine-kayyum-atandi-1099578982.html
türki̇ye
22:05 25.09.2025
Kara para aklama soruşturması kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı.
İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şirketin bünyesindeki 121 şirkete el konulmuş ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
