Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
Kara para aklama soruşturması kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şirketin bünyesindeki 121 şirkete el konulmuş ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.Hakkında gözaltı kararı bulunan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
