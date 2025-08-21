https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/oldurulen-8-yasindaki-narin-guran-mezari-basinda-anildi-uzerinden-bir-yil-gecti-1098748503.html

Öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran mezarı başında anıldı: Üzerinden bir yıl geçti

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran, mezarı başında anıldı. Küçük kızın ailesinin yanı sıra çok sayıda kişi de Narin'i andı. Baba Arif Güran, kızının sanık Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü iddia ederken ailesinin suçsuz olduğunu savundu, kızının mezarı başında "adalet nöbeti"ne başlayacağını dile getirdi. 'Hangi delil, tespit, yargılamayla bu cezalar verildi?'Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. Baba Arif Güran, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aradan bir yıl geçse de acısının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi. Adalet amacıyla kızının mezarı başında toplandıklarını belirten Güran, şunları söyledi:Kızını Bahtiyar'ın öldürdüğünü iddia etti, ailesini savunduKızının Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü iddia eden Güran, ailesinin suçsuz olduğunu savunarak, kızının mezarı başında "adalet nöbeti"ne başlayacağını belirtti.Narin'in ağabeyi Baran Güran da çektikleri acının tarifinin olamayacağını söylerken, "Narin hepimizin yüreğini sızlattı. Narin'e bir hakikat borcumuz var. Her şeyin en ayrıntısına kadar incelenmesi lazım. Hızlı bir yargılama olmaz. Bu ülkede bilirkişiler var neden bunlara başvurulmuyor? Bütün delillerin kılı kırk yararak araştırılması lazımdı ama biz hızlı bir yargılamaya maruz kaldık. Narin için en büyük borcumuz hakikat ve adalettir. Herkesi köye davet ediyorum, buyurun gelin bu senaryo (Nevzat Bahtiyar'ın iddiaları) uyuyorsa biz size saygı duyacağız." dedi.Ne olmuştu?Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

