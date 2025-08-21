Öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran mezarı başında anıldı: Üzerinden bir yıl geçti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/oldurulen-8-yasindaki-narin-guran-mezari-basinda-anildi-uzerinden-bir-yil-gecti-1098748503.html
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, mezarı başında anıldı. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T14:47+0300
2025-08-21T14:47+0300
2025-08-21T14:47+0300
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran, mezarı başında anıldı. Küçük kızın ailesinin yanı sıra çok sayıda kişi de Narin'i andı. Baba Arif Güran, kızının sanık Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü iddia ederken ailesinin suçsuz olduğunu savundu, kızının mezarı başında "adalet nöbeti"ne başlayacağını dile getirdi.
'Hangi delil, tespit, yargılamayla bu cezalar verildi?'
Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. Baba Arif Güran, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aradan bir yıl geçse de acısının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi. Adalet amacıyla kızının mezarı başında toplandıklarını belirten Güran, şunları söyledi:
"8 yaşındaki kızım vahşice katledildi. Bu süreçte stüdyodakiler taraf olarak saatlerce, günlerce, aylarca konuştu. Tavşantepe'ye hiç gelmeyen insanlar binlerce yorum yaparak bir aileyi katil saydı. Eğer katil bu aileyse bu ailenin kökünü bitirin ama katil aile değilse bu zulmü de bitirin artık. Bir anne şu an kendi evladının mezarının başına dahi gelmedi. Bize sosyal medya cezası verildi, başka bir şey değil. Hangi delil, tespit, yargılamayla bu cezalar verildi?"
Kızını Bahtiyar'ın öldürdüğünü iddia etti, ailesini savundu
Kızının Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü iddia eden Güran, ailesinin suçsuz olduğunu savunarak, kızının mezarı başında "adalet nöbeti"ne başlayacağını belirtti.
Narin'in ağabeyi Baran Güran da çektikleri acının tarifinin olamayacağını söylerken, "Narin hepimizin yüreğini sızlattı. Narin'e bir hakikat borcumuz var. Her şeyin en ayrıntısına kadar incelenmesi lazım. Hızlı bir yargılama olmaz. Bu ülkede bilirkişiler var neden bunlara başvurulmuyor? Bütün delillerin kılı kırk yararak araştırılması lazımdı ama biz hızlı bir yargılamaya maruz kaldık. Narin için en büyük borcumuz hakikat ve adalettir. Herkesi köye davet ediyorum, buyurun gelin bu senaryo (Nevzat Bahtiyar'ın iddiaları) uyuyorsa biz size saygı duyacağız." dedi.
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.