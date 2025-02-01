Atatürk'ün imzasını stilize eden kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MHP’den 10 dakika içinde yangınlara müdahale için kanun teklifi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni düzenleme: Süresiz nafaka kalkıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
GÜN ORTASI
İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’nin borç haritası: İstanbul borçta da, servette de zirvede!
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
'One Hit Wonder' şarkıları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Değişen engelli emekliliği şartları: ‘Emekli olmaları zorlaştı’
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hukukun ve Cumhuriyetin yılmaz savunucusu bir suikastle hayattan koparıldı
17:42
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:36
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Trump'ın açıklamaları sonrası gerilim artacak mı?
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DUAYEN GAZETECİ
Türk basınında devrim yarattı
11:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
13:31
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/ataturkun-imzasini-stilize-eden-kaligrafi-sanatcisi-etem-caliskan-hayatini-kaybetti-1093270065.html
Atatürk'ün imzasını stilize eden kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan hayatını kaybetti
Atatürk'ün imzasını stilize eden kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk sanat dünyasının önemli isimlerinden kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan, 97 yaşında hayatını kaybetti. Çalışkan, Atatürk’ün imzasını stilize eden... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T22:31+0300
2025-02-01T22:31+0300
türkiye
etem çalışkan
mustafa kemal atatürk
kaligrafi
usta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/01/1093269908_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_453f15f7a5ef7929d7f397935c5a96e8.jpg
Türk kaligrafi sanatının önemli isimlerinden Etem Çalışkan, 97 yaşında vefat etti. Çalışkan, özellikle Atatürk’ün imzasını stilize ederek sanata kazandırdığı eserleriyle tanınıyor. Kaligrafi sanatını bir yaşam biçimi haline getiren Çalışkan, yıllarca Türk sanatına katkı sağladı.Etem Çalışkan Kimdir?Kaligrafi sanatını modern bir biçimde yorumlayan Etem Çalışkan, ressamlık ve yazı sanatındaki ustalığıyla büyük bir saygınlık kazandı. Özellikle Atatürk’ün imzasını özgün bir şekilde stilize ederek sanat dünyasında dikkat çekmiştir. Çalışkan, çalışmalarında geleneksel Türk kaligrafisini modern bir bakış açısıyla harmanlamış, bu da ona sanatta farklı bir bakış açısı kazandırmıştır.Etem Çalışkan, Türk sanatına olan katkılarıyla sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir eğitimci olarak da tanınmaktadır. Birçok gencin sanata olan ilgisini artıran Çalışkan, aynı zamanda kaligrafi sanatına olan sevgisini eserlerine yansıtmıştır.Çalışkan, son yıllarında da eserlerini sergilemeye devam etmiş, sanata olan bağlılığını sürdürmüştür.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/01/1093269908_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_2c113f9676c6f7116f0c5d29f3927b6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
etem çalışkan, atatürk imzası, kaligrafi sanatı, türk ressamı, türk sanatçılar, atatürk sanatı, kaligrafi ustası, türk sanat dünyası, kaligrafi eserleri, türk ressamları, etem çalışkan vefat
etem çalışkan, atatürk imzası, kaligrafi sanatı, türk ressamı, türk sanatçılar, atatürk sanatı, kaligrafi ustası, türk sanat dünyası, kaligrafi eserleri, türk ressamları, etem çalışkan vefat

Atatürk'ün imzasını stilize eden kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan hayatını kaybetti

22:31 01.02.2025
© AA / Arif Hüdaverdi YamanEtem Çalışkan
Etem Çalışkan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
Türk sanat dünyasının önemli isimlerinden kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan, 97 yaşında hayatını kaybetti. Çalışkan, Atatürk’ün imzasını stilize eden sanatıyla tanınmıştı.
Türk kaligrafi sanatının önemli isimlerinden Etem Çalışkan, 97 yaşında vefat etti. Çalışkan, özellikle Atatürk’ün imzasını stilize ederek sanata kazandırdığı eserleriyle tanınıyor. Kaligrafi sanatını bir yaşam biçimi haline getiren Çalışkan, yıllarca Türk sanatına katkı sağladı.

Etem Çalışkan Kimdir?

Kaligrafi sanatını modern bir biçimde yorumlayan Etem Çalışkan, ressamlık ve yazı sanatındaki ustalığıyla büyük bir saygınlık kazandı. Özellikle Atatürk’ün imzasını özgün bir şekilde stilize ederek sanat dünyasında dikkat çekmiştir. Çalışkan, çalışmalarında geleneksel Türk kaligrafisini modern bir bakış açısıyla harmanlamış, bu da ona sanatta farklı bir bakış açısı kazandırmıştır.
Etem Çalışkan, Türk sanatına olan katkılarıyla sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir eğitimci olarak da tanınmaktadır. Birçok gencin sanata olan ilgisini artıran Çalışkan, aynı zamanda kaligrafi sanatına olan sevgisini eserlerine yansıtmıştır.
Çalışkan, son yıllarında da eserlerini sergilemeye devam etmiş, sanata olan bağlılığını sürdürmüştür.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала