https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/kotu-haberi-fazil-say-duyurdu-unlu-keman-sanatcisi-ayla-erduran-yasamini-yitirdi-1092421370.html

Kötü haberi Fazıl Say duyurdu: Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran yaşamını yitirdi

Kötü haberi Fazıl Say duyurdu: Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran, 90 yaşında yaşamını yitirdi. 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T12:15+0300

2025-01-07T12:15+0300

2025-01-07T12:15+0300

yaşam

fazıl say

gülsin onay

ayla erduran

keman

sanatçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092420841_0:135:1212:817_1920x0_80_0_0_d99a42fc51dfab21cd33b2e4ce9d6d6d.jpg

Dünyaca ünlü keman sanatçısı ve Türkiye'nin 'ilk harika çocuklarından' olan Ayla Erduran yaşamını yitirdi. 90 yaşındaki sanatçının ölümünün ardından ünlü sanatçı Fazıl Say, "Ayla Erduran, olağanüstü bir keman sanatçısıydı, gerçek bir müzisyendi. Yıllarca, onun konserleri ile büyüdük, onun gibi hür ve özgür ruhlu bir sanatçıyı tanıyarak çok şey öğrendik" dedi. Bu topraklardan böyle bir sanatçı geçtiTürkiye'de ve dünyanın birçok yerinde verdiği başarılı konserler ile dünyaca üne kavuşan keman sanatçısı Ayla Erduran'dan acı haber geldi. Piyanist Gülsin Onay, usta sanatçının vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu:"Ne büyük bir kayıp… Ayla Erduran’ı kaybettik. Büyük kemancımız, eşsiz müzisyenimiz artık aramızda değil. Onun sanatıyla, müziğiyle dokunduğu gönüller her zaman hatırlayacak. Müziğiyle yaşattığı duygular, bıraktığı izler silinmeyecek. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Sevenlerinin, ailesinin ve müzik camiamızın başı sağ olsun. Bu topraklardan böyle bir sanatçı geçtiği için ne kadar şanslı olduğumuzu her zaman hatırlayacağız."'Ayla, kalbiyle çalardı'Ünlü piyanist Fazıl Say da, Erduran'la ilgili yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: "Çok değerli Ayla Erduran’ın bugün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ayla Erduran, olağanüstü bir keman sanatçısıydı, gerçek bir müzisyendi. Yıllarca, onun konserleri ile büyüdük, onun gibi hür ve özgür ruhlu bir sanatçıyı tanıyarak çok şey öğrendik. Ayla, kalbiyle çalardı. Her notaya ruhunu katardı, acısıyla tatlısıyla, uzun bir 90 yıllık ömründe, hayatın getirdikleri ve götürdükleri, tüm doğası ile onun yaptığı müziğe tamamen yansırdı. Duyarlı bir sanatçıydı.Cesurdu.Bir yandan -gerçek sanatçılığa özgü- “Yaralı bir ruh” idi.Ayla hanım yakın aile dostumuzdu, Ahmet Say’ın da benim de…Gördüğünüz Fotoğrafımız 2006 yılında, Ankara’da bir “Ahmet Say Ödül Gecesi” konserimizden. Ayla ve Cihat ile oda müziği yapmıştık.Hepimizin başı sağ olsun.Müzik dünyası önemli bir değerini yitirdi.Işıklarda uyusun sevgili Ayla Erduran."Ayla Erduran kimdir?İstanbul doğumlu Ayla Erduran, önce annesiyle kemana başladı; dört yaşında Karl Berger’in öğrencisi oldu; ilk resitalini on yaşında, Ferdi Statzer eşliğinde, Saray Sineması’nda verdi. 1946–1951 yılları arasında Paris Ulusal Konservatuvarı’nda Benedetti ve Benvenuti ile eğitim görerek keman bölümünden mezun oldu.1951–1955 arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Ivan Galamian ve Zino Francescatti ile özel olarak çalıştı, Amerika’daki ilk konserini Newark’ta, Thomas Schermann yönetiminde verdi. Sanatçı Avrupa’daki konser kariyerine Polonya’da, Varşova Filarmoni Orkestrası eşliğinde çaldığı Glazunov’un Keman Konçertosu’yla başladı.Belçika Kraliçesi'ne konser verdi1957’deki Wieniawski Yarışması’nda 120 kemancı arasında ilk altıya girerek ödül aldı. 1958’de Brüksel’de Ulvi Cemal Erkin’in Keman Konçertosu’nun ilk seslendirilişini, bestecisi yönetiminde yaptı; konseri Belçika Kraliçesi Elisabeth de izledi. Avrupa ve Amerika’daki konser ve resitallerinin yanı sıra ilk büyük turnelerini, 1961 ve 1962 yıllarında Kanada’da gerçekleştirdi ve sadece bu turnelerde iki yılda 160 konsere imza attı.Dünyanın en ünlü orkestralarıyla çaldı1963’te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla Ortadoğu turnesine çıkan sanatçı, Anadolu’nun pek çok kentinde verdiği konserlerle dinleyicilerine ulaştı. Erduran, 1964’te Mithat Fenmen eşliğinde Londra’da verdiği ilk resitalinde Harriet Cohen-Olga Verney Ödülü’ne değer görüldü. 1965’te Londra Albert Hall’da Rozhdestvenski yönetiminde Brahms’ın Keman Konçertosu’nu seslendirdiği konser, BBC tarafından naklen yayınlandı.1968’de Verda Erman ile Afrika turnesine çıktı; 1970’de Hollanda’da Beethoven Ödülü’nü kazandı, Londra Senfoni, Suisse Romande, Berlin RIAS, Çek Filarmoni gibi orkestralarla; Ernest Ansermet, Karel Ancerl, Paul Kletzki, Gennadi Rozhdetsvenski, Jean Fournet, Michel Plasson ve Armin Jordan gibi önemli şeflerle çaldı.Erduran, Elgar’ın Keman Konçertosu’nun Türkiye’deki ilk seslendirişini gerçekleştirdi.Ayla Erduran, 2012 yılında merkezi Paris’te bulunan ve Société d’Encouragement au Progrés tarafından Fransız Senatosu ile birlikte verilen Onur Madalyası ile onurlandırıldı. Sanatçı 2006 Aralık’ta Sevda-Cenap And Vakfı Onur Ödülü Altın Madalyası’na; 2007 Haziran’da İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü’ne değer bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/dunyaca-unlu-rus-sanatci-peter-theremin-turk-muzikseverleri-ile-bulustu-1091035135.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayla erduran, fazıl say, gülsin onay, ayla erduran yaşamını yitirdi, ayla erduran kimdir, ayla erduran kemal sanatçısı, ayla erduran harika çocuk