Kötü haberi Fazıl Say duyurdu: Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran yaşamını yitirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TÜVTÜRK bir Türk şirketi değil'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden yönetmeliğe tepki: İş bıraktılar
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: 'Enflasyon farkı bir zam değildir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Hobilerin Ruh Sağlığımıza Katkısı: Günlük Hayatta Yaratıcılık ve İyilik Hali
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sosyal medyada şiddetin canlı yayınlanması nelere yol açıyor?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Umur Tugay Yücel: 'Suriye'deki istikrarsızlığın ve güvensizliğin en büyük zararını yaşayacak ülke Türkiye'dir'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Justin Trudeau, siyasi iç çekişmeler nedeniyle istifa edeceğini açıkladı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Özgür Özel, DEM heyetiyle görüşme kararı aldı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
İmralı ziyaretinin hatırlattığı İmralı tutanakları
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türkiye’de kartlı harcamalarda büyüme hızı düştü
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/kotu-haberi-fazil-say-duyurdu-unlu-keman-sanatcisi-ayla-erduran-yasamini-yitirdi-1092421370.html
Kötü haberi Fazıl Say duyurdu: Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran yaşamını yitirdi
Kötü haberi Fazıl Say duyurdu: Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran, 90 yaşında yaşamını yitirdi. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T12:15+0300
2025-01-07T12:15+0300
yaşam
fazıl say
gülsin onay
ayla erduran
keman
sanatçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092420841_0:135:1212:817_1920x0_80_0_0_d99a42fc51dfab21cd33b2e4ce9d6d6d.jpg
Dünyaca ünlü keman sanatçısı ve Türkiye'nin 'ilk harika çocuklarından' olan Ayla Erduran yaşamını yitirdi. 90 yaşındaki sanatçının ölümünün ardından ünlü sanatçı Fazıl Say, "Ayla Erduran, olağanüstü bir keman sanatçısıydı, gerçek bir müzisyendi. Yıllarca, onun konserleri ile büyüdük, onun gibi hür ve özgür ruhlu bir sanatçıyı tanıyarak çok şey öğrendik" dedi. Bu topraklardan böyle bir sanatçı geçtiTürkiye'de ve dünyanın birçok yerinde verdiği başarılı konserler ile dünyaca üne kavuşan keman sanatçısı Ayla Erduran'dan acı haber geldi. Piyanist Gülsin Onay, usta sanatçının vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu:"Ne büyük bir kayıp… Ayla Erduran’ı kaybettik. Büyük kemancımız, eşsiz müzisyenimiz artık aramızda değil. Onun sanatıyla, müziğiyle dokunduğu gönüller her zaman hatırlayacak. Müziğiyle yaşattığı duygular, bıraktığı izler silinmeyecek. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Sevenlerinin, ailesinin ve müzik camiamızın başı sağ olsun. Bu topraklardan böyle bir sanatçı geçtiği için ne kadar şanslı olduğumuzu her zaman hatırlayacağız."'Ayla, kalbiyle çalardı'Ünlü piyanist Fazıl Say da, Erduran'la ilgili yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: "Çok değerli Ayla Erduran’ın bugün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ayla Erduran, olağanüstü bir keman sanatçısıydı, gerçek bir müzisyendi. Yıllarca, onun konserleri ile büyüdük, onun gibi hür ve özgür ruhlu bir sanatçıyı tanıyarak çok şey öğrendik. Ayla, kalbiyle çalardı. Her notaya ruhunu katardı, acısıyla tatlısıyla, uzun bir 90 yıllık ömründe, hayatın getirdikleri ve götürdükleri, tüm doğası ile onun yaptığı müziğe tamamen yansırdı. Duyarlı bir sanatçıydı.Cesurdu.Bir yandan -gerçek sanatçılığa özgü- “Yaralı bir ruh” idi.Ayla hanım yakın aile dostumuzdu, Ahmet Say’ın da benim de…Gördüğünüz Fotoğrafımız 2006 yılında, Ankara’da bir “Ahmet Say Ödül Gecesi” konserimizden. Ayla ve Cihat ile oda müziği yapmıştık.Hepimizin başı sağ olsun.Müzik dünyası önemli bir değerini yitirdi.Işıklarda uyusun sevgili Ayla Erduran."Ayla Erduran kimdir?İstanbul doğumlu Ayla Erduran, önce annesiyle kemana başladı; dört yaşında Karl Berger’in öğrencisi oldu; ilk resitalini on yaşında, Ferdi Statzer eşliğinde, Saray Sineması’nda verdi. 1946–1951 yılları arasında Paris Ulusal Konservatuvarı’nda Benedetti ve Benvenuti ile eğitim görerek keman bölümünden mezun oldu.1951–1955 arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Ivan Galamian ve Zino Francescatti ile özel olarak çalıştı, Amerika’daki ilk konserini Newark’ta, Thomas Schermann yönetiminde verdi. Sanatçı Avrupa’daki konser kariyerine Polonya’da, Varşova Filarmoni Orkestrası eşliğinde çaldığı Glazunov’un Keman Konçertosu’yla başladı.Belçika Kraliçesi'ne konser verdi1957’deki Wieniawski Yarışması’nda 120 kemancı arasında ilk altıya girerek ödül aldı. 1958’de Brüksel’de Ulvi Cemal Erkin’in Keman Konçertosu’nun ilk seslendirilişini, bestecisi yönetiminde yaptı; konseri Belçika Kraliçesi Elisabeth de izledi. Avrupa ve Amerika’daki konser ve resitallerinin yanı sıra ilk büyük turnelerini, 1961 ve 1962 yıllarında Kanada’da gerçekleştirdi ve sadece bu turnelerde iki yılda 160 konsere imza attı.Dünyanın en ünlü orkestralarıyla çaldı1963’te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla Ortadoğu turnesine çıkan sanatçı, Anadolu’nun pek çok kentinde verdiği konserlerle dinleyicilerine ulaştı. Erduran, 1964’te Mithat Fenmen eşliğinde Londra’da verdiği ilk resitalinde Harriet Cohen-Olga Verney Ödülü’ne değer görüldü. 1965’te Londra Albert Hall’da Rozhdestvenski yönetiminde Brahms’ın Keman Konçertosu’nu seslendirdiği konser, BBC tarafından naklen yayınlandı.1968’de Verda Erman ile Afrika turnesine çıktı; 1970’de Hollanda’da Beethoven Ödülü’nü kazandı, Londra Senfoni, Suisse Romande, Berlin RIAS, Çek Filarmoni gibi orkestralarla; Ernest Ansermet, Karel Ancerl, Paul Kletzki, Gennadi Rozhdetsvenski, Jean Fournet, Michel Plasson ve Armin Jordan gibi önemli şeflerle çaldı.Erduran, Elgar’ın Keman Konçertosu’nun Türkiye’deki ilk seslendirişini gerçekleştirdi.Ayla Erduran, 2012 yılında merkezi Paris’te bulunan ve Société d’Encouragement au Progrés tarafından Fransız Senatosu ile birlikte verilen Onur Madalyası ile onurlandırıldı. Sanatçı 2006 Aralık’ta Sevda-Cenap And Vakfı Onur Ödülü Altın Madalyası’na; 2007 Haziran’da İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü’ne değer bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/dunyaca-unlu-rus-sanatci-peter-theremin-turk-muzikseverleri-ile-bulustu-1091035135.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092420841_0:22:1212:931_1920x0_80_0_0_82f036f2e04ea700dd55fff5e1b51f8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ayla erduran, fazıl say, gülsin onay, ayla erduran yaşamını yitirdi, ayla erduran kimdir, ayla erduran kemal sanatçısı, ayla erduran harika çocuk
ayla erduran, fazıl say, gülsin onay, ayla erduran yaşamını yitirdi, ayla erduran kimdir, ayla erduran kemal sanatçısı, ayla erduran harika çocuk

Kötü haberi Fazıl Say duyurdu: Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran yaşamını yitirdi

12:15 07.01.2025
Ayla Erduran
Ayla Erduran - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
Abone ol
Dünyaca ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran, 90 yaşında yaşamını yitirdi.
Dünyaca ünlü keman sanatçısı ve Türkiye'nin 'ilk harika çocuklarından' olan Ayla Erduran yaşamını yitirdi. 90 yaşındaki sanatçının ölümünün ardından ünlü sanatçı Fazıl Say, "Ayla Erduran, olağanüstü bir keman sanatçısıydı, gerçek bir müzisyendi. Yıllarca, onun konserleri ile büyüdük, onun gibi hür ve özgür ruhlu bir sanatçıyı tanıyarak çok şey öğrendik" dedi.

Bu topraklardan böyle bir sanatçı geçti

Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde verdiği başarılı konserler ile dünyaca üne kavuşan keman sanatçısı Ayla Erduran'dan acı haber geldi. Piyanist Gülsin Onay, usta sanatçının vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu:
"Ne büyük bir kayıp… Ayla Erduran’ı kaybettik. Büyük kemancımız, eşsiz müzisyenimiz artık aramızda değil. Onun sanatıyla, müziğiyle dokunduğu gönüller her zaman hatırlayacak. Müziğiyle yaşattığı duygular, bıraktığı izler silinmeyecek. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Sevenlerinin, ailesinin ve müzik camiamızın başı sağ olsun. Bu topraklardan böyle bir sanatçı geçtiği için ne kadar şanslı olduğumuzu her zaman hatırlayacağız."

'Ayla, kalbiyle çalardı'

Ünlü piyanist Fazıl Say da, Erduran'la ilgili yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:
"Çok değerli Ayla Erduran’ın bugün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ayla Erduran, olağanüstü bir keman sanatçısıydı, gerçek bir müzisyendi. Yıllarca, onun konserleri ile büyüdük, onun gibi hür ve özgür ruhlu bir sanatçıyı tanıyarak çok şey öğrendik. Ayla, kalbiyle çalardı. Her notaya ruhunu katardı, acısıyla tatlısıyla, uzun bir 90 yıllık ömründe, hayatın getirdikleri ve götürdükleri, tüm doğası ile onun yaptığı müziğe tamamen yansırdı. Duyarlı bir sanatçıydı.
Cesurdu.
Bir yandan -gerçek sanatçılığa özgü- “Yaralı bir ruh” idi.
Ayla hanım yakın aile dostumuzdu, Ahmet Say’ın da benim de…
Gördüğünüz Fotoğrafımız 2006 yılında, Ankara’da bir “Ahmet Say Ödül Gecesi” konserimizden. Ayla ve Cihat ile oda müziği yapmıştık.
Hepimizin başı sağ olsun.
Müzik dünyası önemli bir değerini yitirdi.
Işıklarda uyusun sevgili Ayla Erduran."

Ayla Erduran kimdir?

İstanbul doğumlu Ayla Erduran, önce annesiyle kemana başladı; dört yaşında Karl Berger’in öğrencisi oldu; ilk resitalini on yaşında, Ferdi Statzer eşliğinde, Saray Sineması’nda verdi. 1946–1951 yılları arasında Paris Ulusal Konservatuvarı’nda Benedetti ve Benvenuti ile eğitim görerek keman bölümünden mezun oldu.
1951–1955 arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Ivan Galamian ve Zino Francescatti ile özel olarak çalıştı, Amerika’daki ilk konserini Newark’ta, Thomas Schermann yönetiminde verdi. Sanatçı Avrupa’daki konser kariyerine Polonya’da, Varşova Filarmoni Orkestrası eşliğinde çaldığı Glazunov’un Keman Konçertosu’yla başladı.

Belçika Kraliçesi'ne konser verdi

1957’deki Wieniawski Yarışması’nda 120 kemancı arasında ilk altıya girerek ödül aldı. 1958’de Brüksel’de Ulvi Cemal Erkin’in Keman Konçertosu’nun ilk seslendirilişini, bestecisi yönetiminde yaptı; konseri Belçika Kraliçesi Elisabeth de izledi. Avrupa ve Amerika’daki konser ve resitallerinin yanı sıra ilk büyük turnelerini, 1961 ve 1962 yıllarında Kanada’da gerçekleştirdi ve sadece bu turnelerde iki yılda 160 konsere imza attı.

Dünyanın en ünlü orkestralarıyla çaldı

1963’te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla Ortadoğu turnesine çıkan sanatçı, Anadolu’nun pek çok kentinde verdiği konserlerle dinleyicilerine ulaştı. Erduran, 1964’te Mithat Fenmen eşliğinde Londra’da verdiği ilk resitalinde Harriet Cohen-Olga Verney Ödülü’ne değer görüldü. 1965’te Londra Albert Hall’da Rozhdestvenski yönetiminde Brahms’ın Keman Konçertosu’nu seslendirdiği konser, BBC tarafından naklen yayınlandı.
1968’de Verda Erman ile Afrika turnesine çıktı; 1970’de Hollanda’da Beethoven Ödülü’nü kazandı, Londra Senfoni, Suisse Romande, Berlin RIAS, Çek Filarmoni gibi orkestralarla; Ernest Ansermet, Karel Ancerl, Paul Kletzki, Gennadi Rozhdetsvenski, Jean Fournet, Michel Plasson ve Armin Jordan gibi önemli şeflerle çaldı.
Erduran, Elgar’ın Keman Konçertosu’nun Türkiye’deki ilk seslendirişini gerçekleştirdi.
Ayla Erduran, 2012 yılında merkezi Paris’te bulunan ve Société d’Encouragement au Progrés tarafından Fransız Senatosu ile birlikte verilen Onur Madalyası ile onurlandırıldı. Sanatçı 2006 Aralık’ta Sevda-Cenap And Vakfı Onur Ödülü Altın Madalyası’na; 2007 Haziran’da İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü’ne değer bulundu.
Theremin2 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2024
DÜNYA
Dünyaca ünlü Rus sanatçı Peter Theremin, Türk müzikseverler ile buluştu
1 Aralık 2024, 16:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала