https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/feto-elebasi-fethullah-gulenin-kuzeni-tutuklandi-1097095383.html

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kuzeni tutuklandı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kuzeni tutuklandı

Sputnik Türkiye

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medyada Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T18:35+0300

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medyada Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gülen’in emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevki gerçekleştirildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Paylaşımların, 'yahya_kema5566' kullanıcı adıyla yapıldığı tespit edildi. Gülen hakkında hem 'Cumhurbaşkanına hakaret' hem de 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun' kapsamında işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/feto-elebasinin-kuzeni-kemalettin-gulen--gozaltina-alindi-1097073303.html

türki̇ye

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