https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/feto-elebasi-fethullah-gulenin-kuzeni-tutuklandi-1097095383.html
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kuzeni tutuklandı
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kuzeni tutuklandı
Sputnik Türkiye
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medyada Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T18:35+0300
2025-06-17T18:35+0300
2025-06-17T18:35+0300
türki̇ye
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cezaevi
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medyada Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gülen’in emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevki gerçekleştirildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Paylaşımların, 'yahya_kema5566' kullanıcı adıyla yapıldığı tespit edildi. Gülen hakkında hem 'Cumhurbaşkanına hakaret' hem de 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun' kapsamında işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/feto-elebasinin-kuzeni-kemalettin-gulen--gozaltina-alindi-1097073303.html
türki̇ye
edirne cezaevi
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fethullah gülen, fetö, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, cezaevi, edirne cezaevi, silivri cezaevi, cezaevleri i̇nceleme ve i̇zleme komisyonu, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, hakaret davası, atatürk'e hakaret
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kuzeni tutuklandı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medyada Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gülen, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medyada Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gülen’in emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevki gerçekleştirildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Paylaşımların, 'yahya_kema5566' kullanıcı adıyla yapıldığı tespit edildi. Gülen hakkında hem 'Cumhurbaşkanına hakaret' hem de 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun' kapsamında işlem başlatıldı.