Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı: Soruşturma başlatıldı
Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı: Soruşturma başlatıldı
Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alındı.
Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alındı.Furkan Bölükbaşı neden gözaltında?İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin TCK 310 (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) maddesi uyarınca resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.Açıklamada, şüphelinin başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.
Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alındı.
Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alındı.

Furkan Bölükbaşı neden gözaltında?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin TCK 310 (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) maddesi uyarınca resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Açıklamada, şüphelinin başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.
