https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/furkan-bolukbasi-gozaltina-alindi-1100882452.html
Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı: Soruşturma başlatıldı
Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alındı. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T09:28+0300
2025-11-11T09:28+0300
2025-11-11T09:31+0300
türki̇ye
türkiye
furkan bölükbaşı
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100882551_0:88:400:313_1920x0_80_0_0_7c5b5824b9539a81b25c6c6d945da324.jpg
Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alındı.Furkan Bölükbaşı neden gözaltında?İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin TCK 310 (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) maddesi uyarınca resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.Açıklamada, şüphelinin başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/tiyatrocu-eda-sarac-cumhurbaskanina-hakaret-iddiasiyla-tutuklandi-1100544730.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100882551_0:51:400:351_1920x0_80_0_0_0d0bba37622a3d44a56d2a39213ad795.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
furkan bölükbaşı
Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı: Soruşturma başlatıldı
09:28 11.11.2025 (güncellendi: 09:31 11.11.2025)
Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alındı.
Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alındı.
Furkan Bölükbaşı neden gözaltında?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin TCK 310 (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) maddesi uyarınca resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Açıklamada, şüphelinin başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.