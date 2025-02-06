Necla Nazır hastaneye kaldırıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depreminin kayıp çocukları: ‘Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Memnun kalmadığımız hizmete bile “servis ücreti” adı altında bahşiş veriyoruz'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da son durum ne?
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Kapalı Çarşı da dönen dolaplar: Sadece kara para aklama mı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
17:40
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/necla-nazir-hastaneye-kaldirildi-1093413424.html
Necla Nazır hastaneye kaldırıldı
Necla Nazır hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Necla Nazır böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldı. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T09:50+0300
2025-02-06T10:51+0300
türkiye
ferdi tayfur
necla nazır
tuğçe tayfur
lösev
türkiye
haberler
vasiyet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092360500_0:111:435:356_1920x0_80_0_0_095e772d416c3712d266b171be108e2f.png
Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır'dan rahatsızlandı.Necla Nazır'ın rahatsızlığı ne?Sabah'ın haberine göre, 68 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı. Hastanede görüntülenen Nazır'ın, böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Ferdi Tayfur'un cenaze namazında yaşanan tartışma sonrası Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve damadı uzun süre gündemdeydi.Tayfur'un dün vasiyeti açıklanmıştıArabesk müziğin önde gelen isimlerinden olan ve 2 Ocak'ta yaşamını yitiren ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyeti dün açıklandı. Tayfur'un yeğeni yaptığı açıklamada ünlü şarkıcının mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığını duyurdu. Tayfur'un kalan mal varlığını da aile bireylerine bırakırken, vasiyetnamede adı geçmeyen Timur Turanbayburt ve kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı vasiyetnameye itiraz etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/unlu-sanatci-ferdi-tayfurun-vasiyeti-aciklandi-mal-varligini-hangi-kurumlara-bagisladi-1093396858.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092360500_0:37:435:363_1920x0_80_0_0_837d56d2d65d72b68beafd6fed84845b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
necla nazır, necla nazır neden hastaneye kaldırıldı, necla nazır rahatsızlığı
necla nazır, necla nazır neden hastaneye kaldırıldı, necla nazır rahatsızlığı

Necla Nazır hastaneye kaldırıldı

09:50 06.02.2025 (güncellendi: 10:51 06.02.2025)
© Fotoğraf : Tuğça Tayfur resmi sosyal medya hesabıNecla Nazır, Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı
Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© Fotoğraf : Tuğça Tayfur resmi sosyal medya hesabı
Abone ol
Ünlü sanatçı Necla Nazır böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldı.
Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır'dan rahatsızlandı.

Necla Nazır'ın rahatsızlığı ne?

Sabah'ın haberine göre, 68 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı. Hastanede görüntülenen Nazır'ın, böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ferdi Tayfur'un cenaze namazında yaşanan tartışma sonrası Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve damadı uzun süre gündemdeydi.
Ferdi Tayfur cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
YAŞAM
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı: Mal varlığını hangi kurumlara bağışladı?
Dün, 17:55

Tayfur'un dün vasiyeti açıklanmıştı

Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden olan ve 2 Ocak'ta yaşamını yitiren ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyeti dün açıklandı.
Tayfur'un yeğeni yaptığı açıklamada ünlü şarkıcının mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığını duyurdu. Tayfur'un kalan mal varlığını da aile bireylerine bırakırken, vasiyetnamede adı geçmeyen Timur Turanbayburt ve kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı vasiyetnameye itiraz etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала