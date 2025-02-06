https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/necla-nazir-hastaneye-kaldirildi-1093413424.html

Necla Nazır hastaneye kaldırıldı

Necla Nazır hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Necla Nazır böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldı. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T09:50+0300

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türkiye

ferdi tayfur

necla nazır

tuğçe tayfur

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vasiyet

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Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır'dan rahatsızlandı.Necla Nazır'ın rahatsızlığı ne?Sabah'ın haberine göre, 68 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı. Hastanede görüntülenen Nazır'ın, böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Ferdi Tayfur'un cenaze namazında yaşanan tartışma sonrası Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve damadı uzun süre gündemdeydi.Tayfur'un dün vasiyeti açıklanmıştıArabesk müziğin önde gelen isimlerinden olan ve 2 Ocak'ta yaşamını yitiren ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyeti dün açıklandı. Tayfur'un yeğeni yaptığı açıklamada ünlü şarkıcının mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığını duyurdu. Tayfur'un kalan mal varlığını da aile bireylerine bırakırken, vasiyetnamede adı geçmeyen Timur Turanbayburt ve kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı vasiyetnameye itiraz etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/unlu-sanatci-ferdi-tayfurun-vasiyeti-aciklandi-mal-varligini-hangi-kurumlara-bagisladi-1093396858.html

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necla nazır, necla nazır neden hastaneye kaldırıldı, necla nazır rahatsızlığı