Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/rtuk-duyurdu-kizilcik-serbeti-dizisi-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1099358396.html
RTÜK duyurdu: Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlatıldı
RTÜK duyurdu: Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV’de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurul’a... 14.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-14T17:45+0300
2025-09-14T17:45+0300
türki̇ye
rtük
türkiye
dizi
orijinal dizi
tv dizisi
idari soruşturma
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099346326_0:44:1406:835_1920x0_80_0_0_0b3d76b436cfaf10fa0199e78c5583c6.jpg
RTÜK, Show TV’deki 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında soruşturma başlattı.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizinin aile kurumuna ve milli manevi değerlere zarar verebilecek içeriklere karşı gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını duyurdu. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025’in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin aile ve toplumsal değerlerin öneminin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/rtuk-baskani-sahinden-yeni-yayin-donemi-mesaji-reyting-cabasi-tatli-bir-rekabet-anlayisiyla-1099135221.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099346326_118:0:1289:878_1920x0_80_0_0_6b19f08cb74afa850e02707cdf6f7c48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rtük, türkiye, dizi, orijinal dizi, tv dizisi, idari soruşturma, soruşturma
rtük, türkiye, dizi, orijinal dizi, tv dizisi, idari soruşturma, soruşturma

RTÜK duyurdu: Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlatıldı

17:45 14.09.2025
© Fotoğraf : Show TVKızılcık Şerbeti, sezonun ilk bölümüyle en çok izlenen yapım oldu: Milyonlar yasak aşkı konuşuyor
Kızılcık Şerbeti, sezonun ilk bölümüyle en çok izlenen yapım oldu: Milyonlar yasak aşkı konuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
© Fotoğraf : Show TV
Abone ol
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV’de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurul’a iletilen şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini açıkladı.
RTÜK, Show TV’deki 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında soruşturma başlattı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizinin aile kurumuna ve milli manevi değerlere zarar verebilecek içeriklere karşı gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını duyurdu. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025’in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin aile ve toplumsal değerlerin öneminin bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Açıklamada, “Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
TÜRKİYE
RTÜK Başkanı Şahin'den yeni yayın dönemi mesajı: 'Reyting çabası tatlı bir rekabet anlayışıyla sürdürülmeli'
5 Eylül, 12:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала