RTÜK duyurdu: Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlatıldı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV’de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurul’a... 14.09.2025, Sputnik Türkiye
RTÜK, Show TV’deki 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında soruşturma başlattı.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizinin aile kurumuna ve milli manevi değerlere zarar verebilecek içeriklere karşı gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını duyurdu. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025’in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin aile ve toplumsal değerlerin öneminin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.
RTÜK, Show TV’deki 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında soruşturma başlattı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizinin aile kurumuna ve milli manevi değerlere zarar verebilecek içeriklere karşı gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını duyurdu. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025’in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin aile ve toplumsal değerlerin öneminin bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Açıklamada, “Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.