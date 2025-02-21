https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/akut-eski-baskani-nasuh-mahrukiye-hapis-cezasi-1093870873.html
AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'ye hapis cezası
AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'ye hapis cezası
Sputnik Türkiye
AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkındaki karar açıklandı. Mahruki 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T14:33+0300
2025-02-21T14:33+0300
2025-02-21T14:40+0300
türkiye
nasuh mahruki
akut
tutuklama
ahmet yener
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AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki, YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama açıklamasına yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada "Halkı yanıltı bilgiyi alenen yayma" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezası için hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahruki ifadeleri nedeniyle 20 Kasım'da tutuklanmış 5 Aralık’ta da tahliye edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/eski-akut-baskani-nasuh-mahruki-davasinda-yeni-gelisme-ilk-kez-hakim-karsisina-cikti--1092065259.html
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nasuh mahruki, akut, tutuklama, ahmet yener
nasuh mahruki, akut, tutuklama, ahmet yener
AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'ye hapis cezası
14:33 21.02.2025 (güncellendi: 14:40 21.02.2025)
AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkındaki karar açıklandı. Mahruki 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki, YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama açıklamasına yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada "Halkı yanıltı bilgiyi alenen yayma" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezası için hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Mahruki ifadeleri nedeniyle 20 Kasım'da tutuklanmış 5 Aralık’ta da tahliye edilmişti.