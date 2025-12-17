https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/uyusturucu-testi-pozitif-cikan-ela-rumeysa-cebeci-tutuklandi-1101891932.html
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı. 17.12.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.Cebeci bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vermişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cebeci'nin tutuklanmasına ilişkin şu açıklama yapıldı:Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin de bulunduğu 7 kişinin test sonuçları pozitif çıkmıştı.Adli Tıp Kurumu’nda şüphelilerden alınan saç örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde, Mehmet Akif Ersoy’un kokain kullandığı; Ela Rümeysa Cebeci’nin ise hem kokain hem de esrar testlerinin pozitif olduğu açıklanmıştı. Ünlü spikerler serbest bırakılmıştıSoruşturma kapsamında 5 Aralık 2025'te gözaltına alınan Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet gibi ünlü spikerler Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ela Rümeysa Cebeci kimdir?Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988’de İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Bahçeşehir Üniversitesi’nde oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatına olan ilgisini sürdüren Cebeci, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset ve Kültürel İncelemeler Bölümü’nde de yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda akademik kariyerine de adım atan Cebeci, şu anda Nişantaşı Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta.Ela Rümeysa Cebeci, kariyerine 2011 yılında İstanbul FM radyosunda başlayarak sesini duyurmaya başladı. Radyo kariyerinin ardından, televizyon dünyasına adım atarak Kanıt, Şevkat Yerimdar ve Fatih 1453 gibi projelerde rol aldı. TRT 1’de muhabirlik yaparak televizyon kariyerine başlayan Cebeci, ardından TV100’de spikerlik görevini üstlendi. Spiker Cebeci, daha sonra Habertürk TV’de hafta sonu programı sundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.
Cebeci bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cebeci'nin tutuklanmasına ilişkin şu açıklama yapıldı:
Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Uyuşturucu Madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin de bulunduğu 7 kişinin test sonuçları pozitif çıkmıştı.
Adli Tıp Kurumu’nda şüphelilerden alınan saç örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde, Mehmet Akif Ersoy’un kokain kullandığı; Ela Rümeysa Cebeci’nin ise hem kokain hem de esrar testlerinin pozitif olduğu açıklanmıştı.
Ünlü spikerler serbest bırakılmıştı
Soruşturma kapsamında 5 Aralık 2025'te gözaltına alınan Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet gibi ünlü spikerler Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988’de İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Bahçeşehir Üniversitesi’nde oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatına olan ilgisini sürdüren Cebeci, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset ve Kültürel İncelemeler Bölümü’nde de yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda akademik kariyerine de adım atan Cebeci, şu anda Nişantaşı Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta.
Ela Rümeysa Cebeci, kariyerine 2011 yılında İstanbul FM radyosunda başlayarak sesini duyurmaya başladı. Radyo kariyerinin ardından, televizyon dünyasına adım atarak Kanıt, Şevkat Yerimdar ve Fatih 1453 gibi projelerde rol aldı. TRT 1’de muhabirlik yaparak televizyon kariyerine başlayan Cebeci, ardından TV100’de spikerlik görevini üstlendi. Spiker Cebeci, daha sonra Habertürk TV’de hafta sonu programı sundu.