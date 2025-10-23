https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/izmir-focada-saganak-yagis-hayati-felc-etti-kayip-olan-bir-kisi-araniyor-1100425974.html
İzmir Valiliği duyurdu: Sağanak yağışın hayatı felç ettiği Foça'daki selde bir kişi kayıp
İzmir Foça'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İzmir Valiliği bir kişinin kayıp olduğunu duyurdu.
İzmir'in Foça ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağışın düştüğü ilçede dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı. İzmir Valiliği, ilçede aracında bulunamayan bir kişinin arandığını belirtti. Dere taştı evleri su bastı Bölgede sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı. Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı. Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı.Bir kişi aranıyorİzmir Valiliği ise ilçede aracında bulunamayan bir kişinin arandığını kaydetti.
17:38 23.10.2025 (güncellendi: 17:43 23.10.2025)
İzmir'in Foça ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağışın düştüğü ilçede dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı. İzmir Valiliği, ilçede aracında bulunamayan bir kişinin arandığını belirtti.
Dere taştı evleri su bastı
Bölgede sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı. Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı. Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı.
İzmir Valiliği ise ilçede aracında bulunamayan bir kişinin arandığını kaydetti.