https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/justin-timberlake-konserinde-teror-alarmi-istanbul-emniyeti-facianin-esiginden-dondurdu-1098267996.html

Justin Timberlake konserinde büyük bir terör saldırısı önlendi: İstanbul Emniyeti facianın eşiğinden döndürdü

Justin Timberlake konserinde büyük bir terör saldırısı önlendi: İstanbul Emniyeti facianın eşiğinden döndürdü

Sputnik Türkiye

İstanbul’da 11 yıl sonra konser veren Justin Timberlake'in sahne aldığı geceye olası bir terör saldırısı gölgesi düştü. İstanbul Emniyeti'nin başarılı... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T11:01+0300

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justin timberlake

kenan doğulu

gülben ergen

grammy

türki̇ye

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Grammy ve Emmy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul’a döndü. İTÜ Stadyumu’nda düzenlenen konserde binlerce hayranıyla buluşan Timberlake, 2025 dünya turnesinin en dikkat çeken duraklarından birini Türkiye yaptı.Ancak konserin perde arkasında ciddi bir güvenlik tehdidi vardı.Terör saldırısı i̇stihbaratı alındı, emniyet harekete geçtiİstanbul Emniyeti, konser öncesi bazı terör gruplarının saldırı bildirileri yayımladığını tespit etti. Emniyet birimleri, olası bir saldırı ihtimaline karşı konser alanında üst düzey güvenlik önlemleri aldı.Etkinlik boyunca 1000 çevik kuvvet personeli, binlerce sivil polis ve Terörle Mücadele Şube ekipleri sahada görev yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Ajans açıklaması: "Tehdit etkisiz hale getirildi"Konserin iletişimini yürüten ajansın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:Konser güvenle tamamlandı, ünlüler akın ettiGece sonunda binlerce müziksever, İstanbul Emniyeti’nin perde arkasındaki titiz operasyonu sayesinde konseri güvenle izleyip evlerine döndü.Kenan Doğulu, Gülben Ergen, Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç, Berfu - Eser Yenenler, Belçim Bilgin, Doğu Demirkol, Derya Uluğ gibi birçok ünlü isim de konserdeydi.

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justin timberlake, kenan doğulu, gülben ergen, grammy