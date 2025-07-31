https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/justin-timberlake-konserinde-teror-alarmi-istanbul-emniyeti-facianin-esiginden-dondurdu-1098267996.html
Justin Timberlake konserinde büyük bir terör saldırısı önlendi: İstanbul Emniyeti facianın eşiğinden döndürdü
Justin Timberlake konserinde büyük bir terör saldırısı önlendi: İstanbul Emniyeti facianın eşiğinden döndürdü
Sputnik Türkiye
İstanbul’da 11 yıl sonra konser veren Justin Timberlake'in sahne aldığı geceye olası bir terör saldırısı gölgesi düştü. İstanbul Emniyeti'nin başarılı... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T11:01+0300
2025-07-31T11:01+0300
2025-07-31T11:03+0300
justin timberlake
kenan doğulu
gülben ergen
grammy
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098268814_0:231:1952:1329_1920x0_80_0_0_58ee8d3800d37b37d0089e38c6a102f9.jpg
Grammy ve Emmy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul’a döndü. İTÜ Stadyumu’nda düzenlenen konserde binlerce hayranıyla buluşan Timberlake, 2025 dünya turnesinin en dikkat çeken duraklarından birini Türkiye yaptı.Ancak konserin perde arkasında ciddi bir güvenlik tehdidi vardı.Terör saldırısı i̇stihbaratı alındı, emniyet harekete geçtiİstanbul Emniyeti, konser öncesi bazı terör gruplarının saldırı bildirileri yayımladığını tespit etti. Emniyet birimleri, olası bir saldırı ihtimaline karşı konser alanında üst düzey güvenlik önlemleri aldı.Etkinlik boyunca 1000 çevik kuvvet personeli, binlerce sivil polis ve Terörle Mücadele Şube ekipleri sahada görev yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Ajans açıklaması: "Tehdit etkisiz hale getirildi"Konserin iletişimini yürüten ajansın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:Konser güvenle tamamlandı, ünlüler akın ettiGece sonunda binlerce müziksever, İstanbul Emniyeti’nin perde arkasındaki titiz operasyonu sayesinde konseri güvenle izleyip evlerine döndü.Kenan Doğulu, Gülben Ergen, Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç, Berfu - Eser Yenenler, Belçim Bilgin, Doğu Demirkol, Derya Uluğ gibi birçok ünlü isim de konserdeydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ingiltereden-sac-ekimi-icin-istanbula-gelmisti-operasyon-sonrasi-hayatini-kaybetti-1098267051.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098268814_0:48:1952:1512_1920x0_80_0_0_ec055c7751b89d23306c419fd7f8778b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
justin timberlake, kenan doğulu, gülben ergen, grammy
justin timberlake, kenan doğulu, gülben ergen, grammy
Justin Timberlake konserinde büyük bir terör saldırısı önlendi: İstanbul Emniyeti facianın eşiğinden döndürdü
11:01 31.07.2025 (güncellendi: 11:03 31.07.2025)
İstanbul’da 11 yıl sonra konser veren Justin Timberlake'in sahne aldığı geceye olası bir terör saldırısı gölgesi düştü. İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu sayesinde büyük bir facia önlendi.
Grammy ve Emmy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul’a döndü. İTÜ Stadyumu’nda düzenlenen konserde binlerce hayranıyla buluşan Timberlake, 2025 dünya turnesinin en dikkat çeken duraklarından birini Türkiye yaptı.
Ancak konserin perde arkasında ciddi bir güvenlik tehdidi vardı.
Terör saldırısı i̇stihbaratı alındı, emniyet harekete geçti
İstanbul Emniyeti, konser öncesi bazı terör gruplarının saldırı bildirileri yayımladığını tespit etti. Emniyet birimleri, olası bir saldırı ihtimaline karşı konser alanında üst düzey güvenlik önlemleri aldı.
Etkinlik boyunca 1000 çevik kuvvet personeli, binlerce sivil polis ve Terörle Mücadele Şube ekipleri sahada görev yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Ajans açıklaması: "Tehdit etkisiz hale getirildi"
Konserin iletişimini yürüten ajansın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
“Justin Timberlake konseri, kamu güvenliği açısından da son derece hassas bir ortamda gerçekleşti. İstanbul Emniyeti’nin özverili çalışması sayesinde terör tehdidi etkisiz hale getirildi. Girişlerde yaşanan gecikmeler bu önleyici tedbirlerin doğal bir sonucudur.”
Konser güvenle tamamlandı, ünlüler akın etti
Gece sonunda binlerce müziksever, İstanbul Emniyeti’nin perde arkasındaki titiz operasyonu sayesinde konseri güvenle izleyip evlerine döndü.
Kenan Doğulu, Gülben Ergen, Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç, Berfu - Eser Yenenler, Belçim Bilgin, Doğu Demirkol, Derya Uluğ gibi birçok ünlü isim de konserdeydi.