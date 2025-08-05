https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/malabadi-koprusu-sarkisi-ile-ozdeslesen-usta-sanatci-selcuk-alagoz-yogun-bakima-alindi-1098363808.html
Malabadi Köprüsü şarkısı ile özdeşleşen, usta sanatçı Selçuk Alagöz yoğun bakıma alındı
Malabadi Köprüsü şarkısı ile özdeşleşen, usta sanatçı Selçuk Alagöz yoğun bakıma alındı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Selçuk Alagöz'ün kızı Banu Alagöz babasının yoğun bakıma alındığını duyurdu. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T11:21+0300
2025-08-05T11:21+0300
2025-08-05T11:21+0300
yaşam
şarkıcı
malabadi köprüsü
selçuk alagöz
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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Selçuk Alagöz yoğun bakıma alındı. 80 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Selçuk Alagöz'ün kızından açıklamaBabasının doğum gününde yaptığı paylaşımda Banu Alagöz, şu ifadelere yer verdi:Selçuk Alagöz kimdir?Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzik kariyerine 1964 yılında Erol Büyükburç'un orkestrasında başlamış ve 1965 yılında Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasında "Kemerin Naftaları" adlı şarkısıyla finale kalmıştır.Malabadi Köprüsü ile tanınıyorSelçuk Alagöz, Türk popüler müzik tarihinin önemli şarkılarından bazılarını seslendirmiştir. "Her Şey Bitmiştir Artık", "Aşkın Gözü Kör Mü", "Dibi Dibi Da" gibi eserleriyle tanınmıştır. Ayrıca, "Malabadi Köprüsü" adlı şarkısı da büyük ilgi görmüş ve 1975 yılında Polydor etiketiyle yayımlanmıştır.Müzik kariyerinde dört Altın Plak ödülü ve birçok diğer ödül kazanmıştır. Toplamda 23 tek şarkı ve 7 albüm yayımlamıştır. Kardeşleri Rana, Ali ve Nilüfer Alagöz ile birlikte 1980'lerde 80 farklı dilde şarkılar seslendirerek konserler vermişlerdir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/seda-sayanin-zor-karari-kardesimi-bakimevine-yatirdik-neler-yasadim-ben-ya-1098361439.html
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selçuk alagöz yoğun bakıma alındı
selçuk alagöz yoğun bakıma alındı
Malabadi Köprüsü şarkısı ile özdeşleşen, usta sanatçı Selçuk Alagöz yoğun bakıma alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Selçuk Alagöz'ün kızı Banu Alagöz babasının yoğun bakıma alındığını duyurdu.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Selçuk Alagöz yoğun bakıma alındı. 80 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Selçuk Alagöz'ün kızından açıklama
Babasının doğum gününde yaptığı paylaşımda Banu Alagöz, şu ifadelere yer verdi:
“Merhaba, ben Banu. Babam bir süredir hastanede. Bugün yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Dualarınızı bekliyoruz.”
Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzik kariyerine 1964 yılında Erol Büyükburç'un orkestrasında başlamış ve 1965 yılında Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasında "Kemerin Naftaları" adlı şarkısıyla finale kalmıştır.
Malabadi Köprüsü ile tanınıyor
Selçuk Alagöz, Türk popüler müzik tarihinin önemli şarkılarından bazılarını seslendirmiştir. "Her Şey Bitmiştir Artık", "Aşkın Gözü Kör Mü", "Dibi Dibi Da" gibi eserleriyle tanınmıştır. Ayrıca, "Malabadi Köprüsü" adlı şarkısı da büyük ilgi görmüş ve 1975 yılında Polydor etiketiyle yayımlanmıştır.
Müzik kariyerinde dört Altın Plak ödülü ve birçok diğer ödül kazanmıştır. Toplamda 23 tek şarkı ve 7 albüm yayımlamıştır. Kardeşleri Rana, Ali ve Nilüfer Alagöz ile birlikte 1980'lerde 80 farklı dilde şarkılar seslendirerek konserler vermişlerdir.