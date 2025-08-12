Türkiye
Bakan Yerlikaya: Çanakkale'de orman yangınları kontrol altına alındı
Bakan Yerlikaya: Çanakkale'de orman yangınları kontrol altına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangınların kontrol altına alındığını belirten... 12.08.2025
2025-08-12T18:49+0300
2025-08-12T19:47+0300
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’deki orman yangınlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.Bakan Yerlikaya, Çanakkale’deki orman yangınının söndürüldüğünü, 2 bin 220 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirterek çalışmaların tüm kurumların koordinasyonuyla sürdüğünü ve halka geçmiş olsun dileklerini iletti.
türkiye, ali yerlikaya, çanakkale, yangın
Bakan Yerlikaya: Çanakkale'de orman yangınları kontrol altına alındı

18:49 12.08.2025 (güncellendi: 19:47 12.08.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangınların kontrol altına alındığını belirten Yerlikaya, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’deki orman yangınlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Bakan Yerlikaya, Çanakkale’deki orman yangınının söndürüldüğünü, 2 bin 220 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirterek çalışmaların tüm kurumların koordinasyonuyla sürdüğünü ve halka geçmiş olsun dileklerini iletti.
YAŞAM
Uzmanı tüm detaylarıyla anlattı: Orman yangınlarında evi ve aracı zarar görenler ne yapmalı?
14:40
