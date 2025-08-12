Bakan Yerlikaya: Çanakkale'de orman yangınları kontrol altına alındı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/bakan-yerlikaya-canakkalede-orman-yanginlari-kontrol-altina-alindi-1098549282.html
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangınların kontrol altına alındığını belirten... 12.08.2025
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’deki orman yangınlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.Bakan Yerlikaya, Çanakkale’deki orman yangınının söndürüldüğünü, 2 bin 220 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirterek çalışmaların tüm kurumların koordinasyonuyla sürdüğünü ve halka geçmiş olsun dileklerini iletti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangınların kontrol altına alındığını belirten Yerlikaya, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’deki orman yangınlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Bakan Yerlikaya, Çanakkale’deki orman yangınının söndürüldüğünü, 2 bin 220 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirterek çalışmaların tüm kurumların koordinasyonuyla sürdüğünü ve halka geçmiş olsun dileklerini iletti.