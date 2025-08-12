https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/bakan-yerlikaya-canakkalede-orman-yanginlari-kontrol-altina-alindi-1098549282.html

Bakan Yerlikaya: Çanakkale'de orman yangınları kontrol altına alındı

Bakan Yerlikaya: Çanakkale'de orman yangınları kontrol altına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangınların kontrol altına alındığını belirten... 12.08.2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’deki orman yangınlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.Bakan Yerlikaya, Çanakkale’deki orman yangınının söndürüldüğünü, 2 bin 220 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirterek çalışmaların tüm kurumların koordinasyonuyla sürdüğünü ve halka geçmiş olsun dileklerini iletti.

